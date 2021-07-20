Запись на вакцинацию через "Дию" отменили: он больше не нужен
В Украине отменена запись на вакцинацию через приложение "Дия", поскольку он больше не нужен
Об этом пресс-служба "Дии" сообщила в Telegram.
"Начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие - независимо от возраста и других факторов. Итак, запись через "Дию" больше не нужна", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на протяжении всего время в "Дии" записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев. Из этого количества вакцинировались более 40%.
- Напомним, в Украине 21 июля начинается пятый этап вакцинации, в течение которого будут вакцинировать всех желающих.
- Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля подписал план вакцинации от COVID-19, который предусматривает прививки большинства взрослых украинском до конца 2021 года.
- По состоянию на 20 июля с начала прививочной кампании в феврале привито более 2,7 млн человек. Из них обе дозы получило почти 1,5 млн человек.
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