Запеканка из картофеля: два вкусных рецепта на каждый день
Картофельная запеканка с фаршем, куриным филе или овощами – это вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое запекается в духовке до золотистой корочки
Запеканка готовится из смеси разных мясных продуктов и овощей, где главным ингредиентом выступает любимый всеми картофель. Это блюдо всегда получается вкусным, а его аппетитный аромат наполняет дом во время приготовления.
Картофельная запеканка с фаршем
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт. (среднего размера)
- лук репчатый – 1 шт.
- фарш ассорти – 400 г
- помидоры черри – 10 шт.
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- соль и специи (по вкусу)
- сыр твердый – 150-200 г
- соус сацебели – 7 ст. л.
- вода – 70-100 мл
- сметана – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт запеканки с картофелем:
- Картофель и лук хорошо вымыть, снять шкурку и нарезать слайсами. Помидоры промыть и разрезать пополам.
- Картофель и фарш в отдельных емкостях солим и перчим.
- Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем картофель ровным слоем, затем слой фарша, сверху помидоры и лук. Повторяем еще раз такую последовательность слоев.
- Готовим соус. В емкости смешиваем сацебели со сметаной, добавляем воду. Выливаем полученный соус на запеканку.
- Противень накрываем алюминиевой фольгой и ставим в духовой шкаф на 1.5-2 часа при температуре 170-180 градусов.
- Натираем сыр и посыпаем готовую запеканку. Ставим еще на 5-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Готово!
Картофельная запеканка из тертого картофеля тоже получится вкусной по такому рецепту. Тогда лучше натирать картофель на крупной терке.
Фото: Freepik
Запеканка из картофельного пюре, куриного филе и грибов.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- масло сливочное – 30 г
- шампиньоны – 300 г
- куриное филе – 250 г
- лук репчатый – 2 шт.
- сливки – 70 мл
- растительное масло – 3-4 ст. л.
- сыр твердый
- соль, перец и паприка (по вкусу)
Запеканка с картофелем и куриное филе. Пошаговый рецепт приготовления:
- Очистите картофель и нарежьте на кусочки. Поставьте кастрюлю с картофелем и водой на огонь, подсолите. После закипания варите в течение 20-30 минут до готовности. Далее сделайте картофельное пюре и добавьте сливочное масло.
- Очистите и нарежьте кубиком лук и грибы. Куриное филе нашинкуйте небольшими кусочками, как вам нравится.
- Поставьте сковороду с маслом на огонь. Как только она нагреется, начинайте жарить грибы. Как только вода из грибов почти полностью выпарится, добавьте лук и еще через 5 минут добавьте кусочки филе. Солим и жарим блюдо, обжариваем до готовности мяса. Добавляем сливки и тушим еще 5 минут.
- На противень для выпечки выкладываем пюре, полностью покрываем дно и формируем небольшие бортики для начинки. Натираем сыр и перекладываем тонким слоем на пюре. Далее равномерно выкладываем курино-грибную начинку и посыпаем натертым сыром.
- Форму накрываем алюминиевой фольгой и ставим в разогретый духовой шкаф на 15 минут при температуре 170 градусов.
Приятного аппетита!
Фото: Freepik
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