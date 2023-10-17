Запеканка из картофеля: два вкусных рецепта на каждый день

Запеканка готовится из смеси разных мясных продуктов и овощей, где главным ингредиентом выступает любимый всеми картофель. Это блюдо всегда получается вкусным, а его аппетитный аромат наполняет дом во время приготовления.

Картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

картофель – 3 шт. (среднего размера)

лук репчатый – 1 шт.

фарш ассорти – 400 г

помидоры черри – 10 шт.

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль и специи (по вкусу)

сыр твердый – 150-200 г

соус сацебели – 7 ст. л.

вода – 70-100 мл

сметана – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт запеканки с картофелем:

Картофель и лук хорошо вымыть, снять шкурку и нарезать слайсами. Помидоры промыть и разрезать пополам. Картофель и фарш в отдельных емкостях солим и перчим. Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем картофель ровным слоем, затем слой фарша, сверху помидоры и лук. Повторяем еще раз такую последовательность слоев. Готовим соус. В емкости смешиваем сацебели со сметаной, добавляем воду. Выливаем полученный соус на запеканку. Противень накрываем алюминиевой фольгой и ставим в духовой шкаф на 1.5-2 часа при температуре 170-180 градусов. Натираем сыр и посыпаем готовую запеканку. Ставим еще на 5-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Готово!

Картофельная запеканка из тертого картофеля тоже получится вкусной по такому рецепту. Тогда лучше натирать картофель на крупной терке.

Фото: Freepik

Запеканка из картофельного пюре, куриного филе и грибов.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

масло сливочное – 30 г

шампиньоны – 300 г

куриное филе – 250 г

лук репчатый – 2 шт.

сливки – 70 мл

растительное масло – 3-4 ст. л.

сыр твердый

соль, перец и паприка (по вкусу)

Запеканка с картофелем и куриное филе. Пошаговый рецепт приготовления:

Очистите картофель и нарежьте на кусочки. Поставьте кастрюлю с картофелем и водой на огонь, подсолите. После закипания варите в течение 20-30 минут до готовности. Далее сделайте картофельное пюре и добавьте сливочное масло. Очистите и нарежьте кубиком лук и грибы. Куриное филе нашинкуйте небольшими кусочками, как вам нравится. Поставьте сковороду с маслом на огонь. Как только она нагреется, начинайте жарить грибы. Как только вода из грибов почти полностью выпарится, добавьте лук и еще через 5 минут добавьте кусочки филе. Солим и жарим блюдо, обжариваем до готовности мяса. Добавляем сливки и тушим еще 5 минут. На противень для выпечки выкладываем пюре, полностью покрываем дно и формируем небольшие бортики для начинки. Натираем сыр и перекладываем тонким слоем на пюре. Далее равномерно выкладываем курино-грибную начинку и посыпаем натертым сыром. Форму накрываем алюминиевой фольгой и ставим в разогретый духовой шкаф на 15 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik