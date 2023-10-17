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Запеканка из картофеля: два вкусных рецепта на каждый день

17 октября, 2023 вторник
19:14
Запеканка из картофеля

Картофельная запеканка с фаршем, куриным филе или овощами – это вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое запекается в духовке до золотистой корочки

Запеканка готовится из смеси разных мясных продуктов и овощей, где главным ингредиентом выступает любимый всеми картофель. Это блюдо всегда получается вкусным, а его аппетитный аромат наполняет дом во время приготовления.

Картофельная запеканка с фаршем

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт. (среднего размера)
  • лук репчатый – 1 шт.
  • фарш ассорти – 400 г
  • помидоры черри – 10 шт.
  • растительное масло – 2-3 ст. л.
  • соль и специи (по вкусу)
  • сыр твердый – 150-200 г
  • соус сацебели – 7 ст. л.
  • вода – 70-100 мл
  • сметана – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт запеканки с картофелем:

  1. Картофель и лук хорошо вымыть, снять шкурку и нарезать слайсами. Помидоры промыть и разрезать пополам.
  2. Картофель и фарш в отдельных емкостях солим и перчим.
  3. Противень для запекания смазываем растительным маслом. Выкладываем картофель ровным слоем, затем слой фарша, сверху помидоры и лук. Повторяем еще раз такую последовательность слоев.
  4. Готовим соус. В емкости смешиваем сацебели со сметаной, добавляем воду. Выливаем полученный соус на запеканку.
  5. Противень накрываем алюминиевой фольгой и ставим в духовой шкаф на 1.5-2 часа при температуре 170-180 градусов.
  6. Натираем сыр и посыпаем готовую запеканку. Ставим еще на 5-10 минут в духовку, чтобы сыр расплавился. Готово!

Картофельная запеканка из тертого картофеля тоже получится вкусной по такому рецепту. Тогда лучше натирать картофель на крупной терке.

Фото: Freepik

Запеканка из картофельного пюре, куриного филе и грибов.

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • масло сливочное – 30 г
  • шампиньоны – 300 г
  • куриное филе – 250 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • сливки – 70 мл
  • растительное масло – 3-4 ст. л.
  • сыр твердый
  • соль, перец и паприка (по вкусу)

Запеканка с картофелем и куриное филе. Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Очистите картофель и нарежьте на кусочки. Поставьте кастрюлю с картофелем и водой на огонь, подсолите. После закипания варите в течение 20-30 минут до готовности. Далее сделайте картофельное пюре и добавьте сливочное масло.
  2. Очистите и нарежьте кубиком лук и грибы. Куриное филе нашинкуйте небольшими кусочками, как вам нравится.
  3. Поставьте сковороду с маслом на огонь. Как только она нагреется, начинайте жарить грибы. Как только вода из грибов почти полностью выпарится, добавьте лук и еще через 5 минут добавьте кусочки филе. Солим и жарим блюдо, обжариваем до готовности мяса. Добавляем сливки и тушим еще 5 минут.
  4. На противень для выпечки выкладываем пюре, полностью покрываем дно и формируем небольшие бортики для начинки. Натираем сыр и перекладываем тонким слоем на пюре. Далее равномерно выкладываем курино-грибную начинку и посыпаем натертым сыром.
  5. Форму накрываем алюминиевой фольгой и ставим в разогретый духовой шкаф на 15 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

Фото: Freepik

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