Запасы высокоточного оружия противник уже истратил
РФ продолжает производить новое высокоточное вооружение разных типов, и по мере накопления наносит новые удары
В ракетных ударах РФ применяет ракеты выпуска 2022 года.
Это говорит, с одной стороны, что накопленные запасы высокоточного оружия противник уже истратил.
Но это говорит также, что РФ продолжает производить новое высокоточное вооружение разных типов, и по мере накопления наносит новые удары. То есть прекращение атак из-за полного расхода ракет не произойдет. К сожалению, враг долго готовился к войне, и именно поэтому обеспечил замкнутый цикл производства снарядов, ракет и мин, что позволяет удерживать преимущество в средствах поражения всех типов.
Очевидно, сейчас РФ прилагает все усилия, чтобы увеличить производство ракет, снарядов и мин, пользуясь компонентами, производимыми в странах, где нет санкций против России. И без сомнений найти необходимые решения противник сможет, современные технологии распространены и в недемократических странах. Поэтому спустя некоторое время противник сможет увеличить производство боеприпасов, усилить обстрелы. Ракеты и снаряды не закончатся, надо некоторым руководителям прекратить себя обманывать.
Прекращение атак из-за полного расхода ракет не произойдет
Поэтому для победы нам нужно концентрировать усилия на достижении паритета в средствах поражения и системах, ускоряющих реагирование и точность целеуказания.
Нельзя ожидать, что наши потребности в боеприпасах полностью закроют страны НАТО, нам нужно много бк. Нужно оборонное планирование, определение стратегии и тактики, которые строились бы на достижении качественного превосходства над противником.
С помощью НАТО и доступа к западным технологиям у нас есть все возможности для достижения паритета с РФ в некоторых ключевых видах вооружений. Другого пути у нас нет.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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