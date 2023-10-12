Запасы нефти в США выросли, а цена Brent падает

Об этом сообщает Enkorr.

По данным API, за неделю до 6 октября резервы нефти в Штатах увеличились на 12,94 млн баррелей, что является самым большим показателем с января.

В 08:15 декабрьские фьючерсы на Brent на бирже ICE Futures снизились на $0,22 (0,26%), до $85,6 за баррель. В среду Brent потеряла $1,83 (2,1%), до $85,82 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX также обвалились на $0,32 (0,38%), до $83,17 за баррель. В предыдущий торговый день контракт подешевел на $2,48 (2,9%), до $83,49 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не является крупным производителем нефти, но инвесторы осторожны из-за возможного распространения конфликта в регионе. СМИ сообщали, что ХАМАС атаковал Израиль при поддержке Ирана.

"В настоящее время риски для нефтяного рынка низкие. Однако есть небольшая вероятность роста цен, поскольку США внимательно оценивают связь Ирана с ХАМАС. Если Вашингтон решит более жестко ограничить экспорт нефти из Ирана, это может изменить ситуацию на рынке", - сказал главный аналитик сырьевого сектора Schneider Electric Брайан Суон.

Что предшествовало

2 октября цена упала до $92,32 за баррель, а 3 октября до $89,74.

По состоянию на 4 октября цены на нефть держались примерно на одном уровне - $90,88 за баррель.

8 октября стоимость нефти выросла более чем на 3% после военного нападения ХАМАСа на Израиль. Это вызвано дестабилизацией Ближнего Востока, ключевого поставщика сырой нефти, топлива и энергии для глобальных потребителей.

10 октября наблюдалось снижение цен на нефть, происходящее после их скачка. Трейдеры анализируют потенциальные последствия военного противостояния между Израилем и палестинской группой ХАМАС.