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Запасы нефти в США сокращаются: стоимость Brent достигла $97,3 за баррель

28 сентября, 2023 четверг
09:55
Экономика нефть

Цены на нефть продолжают расти, с Brent, достигшей $97,3 за баррель. Это происходит после резкого скачка накануне из-за данных о сокращении запасов в США

Об этом информирует Enkorr .

На лондонской бирже ICE Futures ноябрьские фьючерсы на Brent выросли на $0,75 (0,78%), достигая $97,3 за баррель. В среду стоимость Brent увеличилась на $2,59 (2,8%), достигнув максимума с 7 ноября – $96,55 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX ноябрьские фьючерсы на WTI выросли на $0,91 (0,97%) до $94,59 за баррель. В предыдущую сессию контракт подорожал на $3,29 (3,6%), до $93,68 за баррель. Это самый большой рост стоимости WTI с мая.

На прошлой неделе запасы нефти в США сократились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей – это самый низкий уровень со 2 декабря 2022 года и на 4% ниже среднего за последние пять лет. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится нефть для торговли на NYMEX, уменьшились более чем на 900 тыс. баррелей - до минимума с июля 2022 года 22 млн баррелей, что близко к операционным минимумам.

"Запасы в Кушинге не опускались ниже 20 млн баррелей с 2014 года. Сейчас на рынке ходят разговоры о том, что низкое давление на терминале в связи с исторически низким уровнем запасов может повлечь операционные сложности на крупнейшем в США нефтехранилище", - отметил аналитик Mizuho Securities Роберт Ягер.

В настоящее время стоимость Brent находится всего в нескольких долларах от уровня $100 за баррель.

Что предшествовало

30 августа стоимость нефти продолжала расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении.

После резкого скачка цен накануне, утром 1 сентября мировые цены на нефть продолжили умеренно расти.

Цены на нефть ослабли в четверг, 7 сентября, поскольку опасения по поводу спроса из-за сезонного замедления зимой и неопределенных экономических перспектив для Китая, а ожидания сокращения поставок от Саудовской Аравии и России не смогли поддержать цены.

11 сентября нефть снизилась в цене после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили добровольные ограничения добычи, поднявшие цены до рекордных уровней за последние 10 месяцев.

По состоянию на 14 сентября ноябрьские контракты на нефть Brent на бирже ICE Futures в Лондоне росли на $0,46 (на 0,5%), достигая $92,34 за баррель.

По состоянию на 20 сентября цены на нефть продолжили падать после того, как они поднимались накануне. Вероятно, это связано с заседанием резервной системы США.

22 сентября цены на нефть выросли , несмотря на небольшое снижение во время сессий в среду и четверг.

Стоимость нефти поднялась в понедельник, 25 сентября, на фоне перспектив улучшения спроса в США и Китае после незначительного изменения по итогам прошлой недели.

Еще вчера утром цена на нефть составила $94,91 за баррель.

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