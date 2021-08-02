Запасы газа в подземных хранилищах достигли необходимого минимума для отопительного сезона, - Нафтогаз
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) достигли 17 млрд куб. м, что является необходимым минимумом для прохождения отопительного сезона
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"По состоянию на 1 августа, за два с половиной месяца до начала отопительной сезона, в подземных хранилищах Украины сохраняется 17 млрд кубометров голубого топлива", - говорится в сообщении.
Таким образом, отметили в пресс служба Нафтогаз досрочно выполнил план правительства по обеспечению на середину октября запасов природного газа в ПХГ в объеме не менее 17 млрд куб
По данным Нафтогаза, на начало августа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" сохраняется 3,9 млрд куб.м газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.
По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, в компании рассчитывают, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в сховищ.Так, по внутреннему плану, объемы могут быть еще больше.
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