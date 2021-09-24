Запасы газа в подземных хранилищах достигли 18,5 млрд куб. м, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.



"Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,5 млрд кубов. Для сравнения, в 2020 году запасы газа на середину октября были 17,1 млрд куб. м, в 2017 - 16,8 млрд куб. м", - сказал Шмыгаль.



Премьер добавил, что сейчас в Украине идет планомерная подготовка к увеличению запасов.



"Так же, как и в прошлом году, мы спокойно пройдем этот период и Украина будет с теплом", - подчеркнул Шмыгаль.



В целом, по его словам, техническая готовность регионов Украины к отопительному сезону составляет 90%.

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