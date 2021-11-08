Запасов угля на складах ТЭС уже меньше 500 тыс. тонн

Об этом сообщает Экономическая правда.



Отмечается, что за последнюю неделю запасы уменьшились на 11,7% (на 63,5 тыс. тонн): по состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они уменьшились до 479,3 тыс. тонн. тонн.

За месяц - с 8 октября по 8 ноября - запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).

Наименьшие запасы угля на эту дату зафиксированы на складах Приднепровской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" (8,4 тыс. тонн), Ладыжинской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" (11,6 тыс. тонн) и Углегорской ТЭС "Центрэнерго" (18,3 тыс. тонн).



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