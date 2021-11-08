Запасов угля на складах ТЭС уже меньше 500 тыс. тонн
Запасов угля на складах ТЭС генерирующих компаний осталось менее 500 тыс. тонн
Об этом сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что за последнюю неделю запасы уменьшились на 11,7% (на 63,5 тыс. тонн): по состоянию на утро 1 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 542,8 тыс. тонн, а к 8 ноября они уменьшились до 479,3 тыс. тонн. тонн.
За месяц - с 8 октября по 8 ноября - запасы на складах ТЭС сократились на 33,1% (на 236,7 тыс. тонн).
Наименьшие запасы угля на эту дату зафиксированы на складах Приднепровской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" (8,4 тыс. тонн), Ладыжинской ТЭС "ДТЭК Западэнерго" (11,6 тыс. тонн) и Углегорской ТЭС "Центрэнерго" (18,3 тыс. тонн).
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