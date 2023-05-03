Об этом в эфире Эспрессо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевски

"С одной стороны, в "слитых данных" Пентагона говорилось о том, что у нас исчерпываются ракеты советского образца, что ослабляет нашу ПВО. Или эти данные по недостатку советских ракет были преувеличены, или произошло определенное западное замещение западными ЗРК, о котором мы не знаем". "Если бы ситуация была катастрофической, этот "золотой стандарт", когда кажется сбивать до 85% дозвуковых крылатых ракет, наша ПВО не смогла бы выдерживать из-за нехватки сил и средств", - сказал он.

Киричевский добавил, что по состоянию на данный момент это удается.

"Можно сказать, что запас прочности нашей ПВО при всех известных и неизвестных проблемах значительно выше, чем запас прочности у ракетного арсенала россиян. Такое воздушное сражение будет продолжаться, пока у россиян не закончится физическая возможность запускать ракеты того или иного типа. С другой стороны, формат "Рамштайн" - это много еще о том, как достать, в частности, советские зенитные ракеты из разного рода источников.Если уже к комплексам "Оса" мы находим ракеты из Иордании, то кто знает, где еще могут быть такие интересные заначки о которых у открытом доступе еще неизвестно", - подытожил эксперт.