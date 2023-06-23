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Эксклюзив

Запас кассетных боеприпасов на складах США может закрыть потребности ВСУ на три месяца ведения активных наступательных действий, - Згурец

23 июня, 2023 пятница
10:05
Война с Россией

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что сейчас в США на складах хранится около 3 млн. кассетных боеприпасов

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Уже не первый месяц украинская сторона обращается в Пентагон предоставить значительное количество кассетных боеприпасов, не имеющих никаких правовых ограничений по использованию ВСУ. Эти боеприпасы эффективны в борьбе с живой силой и бронетехникой противника, которая стоит у него в окопах и фортификационных сооружениях. один кассетный боеприпас гораздо эффективнее, чем обычный обломочный боеприпас калибра 155 мм. Сейчас в США хранится на складах около 3 млн таких боеприпасов, что фактически может покрыть трехмесячные потребности украинской армии при ведении активных наступательных боевых действий", - сказал военный эксперт.

Сергей Згурец отметил, что Пентагон признает это решение рациональным, но администрация Байдена не принимает его, скорее ссылаясь на собственные правовые ограничения использования таких боеприпасов. Американская армия кассетные боеприпасы не использует, говоря, что такие боеприпасы могут представлять угрозу гражданскому населению. Однако помощница министра обороны США отметила, что оценивать риски использования кассетных боеприпасов – решение украинской стороны.

"На самом деле мы просим два типа боеприпасов: артбоеприпасы, которые являются кассетными и имеют восемь суббоеприпасов, а также суббоеприпасы, входящие в состав авиационных бомб. На мой взгляд, здесь не должно возникать никаких проблем, потому что суббоеприпасы в американских кассетных бомбах не подпадают под ограничение с тем, что могут лежать долго в почве и позже взрываться, создавая угрозу мирному населению.Надеюсь, что в перспективе все-таки конгрессмены, призывающие Пентагон предоставить кассетные боеприпасы Украине, дожмут этот вопрос, и нам также нужно неоднократно говорить о том , что такие боеприпасы нам нужны, учитывая нехватку боеприпасов обычного типа", - подытожил Згурец.

Передача Украине кассетных боеприпасов

Пакт 2008 г. о запрещении производства, использования и накопления кассетных боеприпасов был принят 123 странами, в том числе большинством из 28 членов НАТО. США, Россия и Украина не присоединились к нему. Примечательно, что РФ активно использует кассетное оружие в войне против Украины.

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Тогда администрация американского президента Джо Байдена была не готова выполнить это пожелание и думала о просьбе.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

В министерстве обороны США считают, что кассетные боеприпасы были бы эффективны в Украине для поражения оккупационных войск России

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Украина
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оружие для Украины
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