Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"На ЗАЭС ситуация продолжает быть угрожающей, потому что запас топлива для дизель-генераторов остается где-то на 10-12 дней. Если оккупанты не позволят привозить дизельное топливо, то у нас остановится охлаждение реактора и активной зоны. Соответственно, начнутся процессы с возможным выбросом радиоактивных, веществ, чего нельзя допускать. Я надеюсь, что линия питания собственных потребностей будет восстановлена и ситуация станет более или менее безопасной на Запорожской АЭС", - прокомментировал эксминистр топлива и энергетики Украины.



Иван Плачков считает, что враг, когда будет покидать ЗАЭС, сделает все возможное, чтобы довести оборудование станции до состояния, при котором ремонт будет почти невозможен. Соответственно, для нас останется большой объем работ по восстановлению основного и вспомогательного оборудования.



"Что касается безопасной эксплуатации станции, то это может обеспечить только украинский оперативный персонал. Я неоднократно говорил, что пусть подписывают что угодно и даже берут российские паспорта, главное, чтобы наш персонал остался на ЗАЭС и обеспечил эксплуатацию станции и работу оборудования, а потом мы разберемся. Если сейчас Росатом завезет свой эксплуатационный персонал вместо наших специалистов, то может быть очень большая беда, потому что им где-то месяц нужно будет учиться эксплуатировать оборудование, а потом неизвестно что они будут с ним делать. Сейчас главное стабилизировать ситуацию с украинским персоналом, чтобы осталось как можно больше наших людей на ЗАЭС, чтобы обеспечить эксплуатацию оборудования", – пояснил Плачков.

2 ноября войска РФ повредили две последние высоковольтные линии связи ЗАЭС, объединявшие ее с украинской энергосистемой

Также прессслужба Энергоатома сообщила, что оккупанты попытаются подключить Запорожскую АЭС к временно оккупированным Крыму и Донбассу.

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