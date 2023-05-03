Читаю апокалиптические прогнозы по "сливам" и понял, что они мне напоминают. Отчеты американской разведки в первые дни Великой войны, в каждом из которых было что "Киев вот-вот упадет". Один в один.

Тогда меня это ужасно вгоняло в депрессию. Я видел, что мы обороняемся и что делаем это успешно. "Но ведь не могут американские разведчики так ошибаться, — думал я, — что-то они и знают".

Могут. И что-то знают, но не обязательно из этого "что-то" делают правильные прогнозы. Мы удивили тогда и их, и самих себя, и остальной мир. Ибо действовали тогда единственно правильно исходя из наших ценностей и наших интересов.

И еще удивим.

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Что-то знают, но не обязательно из этого что-то делают правильные прогнозы. Мы удивили тогда и их, и самих себя, и остальной мир. Ибо действовали тогда единственно правильно исходя из наших ценностей и из наших интересов

Да, есть проблема того, что в Штатах и не только все еще есть те, кто думает, что возможен какой-то мир "где-то посередине" из РФ. Что так выгоднее или с какой-то стороны лучше. Ибо верят в "непобедимую" Россию сейчас или "демократическую" завтра. Или еще по каким-то причинам

Да, есть проблема того, что эта позиция: "Украина не достигнет значительного успеха в контрнаступлении" могут стать, как говорит Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", или "сами сбывающимися пророчествами" (мы не верим в успех — поэтому не даем достаточно оружия – и вот успех не наступает).

Эта позиция: "Украина не добьется значительного успеха в контрнаступлении" могут стать, как говорит Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", или "сами сбывающимися пророчествами" (мы не верим в успех — поэтому не даем достаточно оружия — и вот успех не наступает

Значит ли это, что это обязательно будет? Нет, не значит.

Это означает, что нам нужно качественно и методично на всех уровнях объяснять нашим партнерам в США и НАТО важные вещи, чтобы они принимали правильные решения.

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Что у РФ не может быть в ближайшем будущем демократии. Что "мир где-то посередине" означает гораздо более кровавую и гораздо более дорогую войну в ближайшем будущем, в которой погибать придется уже их гражданам. Что западному миру выгоднее закончить войну здесь и сейчас. Что закрытое небо – часть не только картины "выиграть войну", но и "выиграть мир". И так далее.

А еще это значит, что нужно никогда не отступать от собственных ценностей и собственных интересов. И поступать соответственно.

А также поддерживать ВСУ. В любых условиях всегда поддерживать ВСУ.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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