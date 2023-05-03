Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Западу выгоднее закончить войну здесь и сейчас
OPINION

Западу выгоднее закончить войну здесь и сейчас

Михаил Жернаков
3 мая, 2023 среда
08:01
Мнение

Нам нужно качественно и методично на всех уровнях объяснять нашим партнерам в США и НАТО важные вещи

Читаю апокалиптические прогнозы по "сливам" и понял, что они мне напоминают. Отчеты американской разведки в первые дни Великой войны, в каждом из которых было что "Киев вот-вот упадет". Один в один.

Тогда меня это ужасно вгоняло в депрессию. Я видел, что мы обороняемся и что делаем это успешно. "Но ведь не могут американские разведчики так ошибаться, — думал я, — что-то они и знают".

Могут. И что-то знают, но не обязательно из этого "что-то" делают правильные прогнозы. Мы удивили тогда и их, и самих себя, и остальной мир. Ибо действовали тогда единственно правильно исходя из наших ценностей и наших интересов.

И еще удивим.

Читайте также: Зачем нужен новый "Тегеран-43"

Что-то знают, но не обязательно из этого что-то делают правильные прогнозы. Мы удивили тогда и их, и самих себя, и остальной мир. Ибо действовали тогда единственно правильно исходя из наших ценностей и из наших интересов

Да, есть проблема того, что в Штатах и не только все еще есть те, кто думает, что возможен какой-то мир "где-то посередине" из РФ. Что так выгоднее или с какой-то стороны лучше. Ибо верят в "непобедимую" Россию сейчас или "демократическую" завтра. Или еще по каким-то причинам

Да, есть проблема того, что эта позиция: "Украина не достигнет значительного успеха в контрнаступлении" могут стать, как говорит Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", или "сами сбывающимися пророчествами" (мы не верим в успех — поэтому не даем достаточно оружия – и вот успех не наступает).

Эта позиция: "Украина не добьется значительного успеха в контрнаступлении" могут стать, как говорит Бен Ходжес, "self fulfilling prophesies", или "сами сбывающимися пророчествами" (мы не верим в успех — поэтому не даем достаточно оружия — и вот успех не наступает

Значит ли это, что это обязательно будет? Нет, не значит.

Это означает, что нам нужно качественно и методично на всех уровнях объяснять нашим партнерам в США и НАТО важные вещи, чтобы они принимали правильные решения.

Читайте также: Дискуссии о том, что Украина может заменить для Европы Финляндию, опасны

Что у РФ не может быть в ближайшем будущем демократии. Что "мир где-то посередине" означает гораздо более кровавую и гораздо более дорогую войну в ближайшем будущем, в которой погибать придется уже их гражданам. Что западному миру выгоднее закончить войну здесь и сейчас. Что закрытое небо – часть не только картины "выиграть войну", но и "выиграть мир". И так далее.

А еще это значит, что нужно никогда не отступать от собственных ценностей и собственных интересов. И поступать соответственно.

А также поддерживать ВСУ. В любых условиях всегда поддерживать ВСУ.

Источник

Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Россия
военные силы Украины
Война с Россией
помощь Украине
оружие для Украины
Читайте также:
1 мая, 2023 понедельник
"С нетерпением ждем выступления Украины": ЛГБТ-супруги бойцов ВСУ рассказали, как их вдохновляет Евровидение
НМТ
1 мая, 2023 понедельник
Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ еще в 4 странах: расширенный список
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
1 мая, 2023 понедельник
Сегодня над Киевщиной была сбита экспериментальная ракета Х-101, - Згурец
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.39
    Покупка 37.39
    Продажа 37.99
  • EUR
    Покупка 40.86
    Продажа 41.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
3 мая
09:24
РФ изменила цели во время массированных ракетных ударов по Украине, - разведка Британии
09:07
Враг в минувшие сутки попал 485 снарядами по жилым кварталам Херсонщины, есть погибшие и раненые
09:01
Американского боксера Уайлдера арестовали в Лос-Анджелесе с оружием и наркотиками, - TMZ
08:53
За сутки Россия потеряла в Украине 520 военных, 28 дронов и 2 системы ПВО
08:39
Америка отправит в Южную Корею атомную субмарину с баллистическими ракетами
08:34
Forbes назвал имена 10 самых богатых спортсменов мира
08:16
Обновлено
Россия атаковала Украину ночью: ВСУ сбили 21 из 26 "шахедов". В Днепре и на Николаевщине повреждены здания
07:59
Недалеко от Керченского пролива: в Краснодарском крае РФ вспыхнул резервуар с нефтепродуктами
07:15
Оккупанты проводят рейды на Херсонщине, пугают местных депортацией и конфискацией имущества за отказ от паспортов РФ, - Генштаб
06:52
США одобрили продажу противокорабельных ракетных систем Латвии на $110 млн
06:31
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 24-го тура
05:59
Кремль
Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
05:38
США готовы к диалогу с Китаем и стремятся наладить более эффективные каналы связи, - посол
05:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 мая
04:04
Сергей Шкарлет
Экс-министр образования Шкарлетт сообщил о новом месте работы
03:23
ПСЖ принял судьбоносное решение по поводу будущего Месси
02:31
Украинские морпехи ликвидировали за день 9 россиян
02:14
Блохина наградили орденом "Легенда украинского футбола"
02:00
Джо Байден
США усиливают границу с Мексикой и отправляют туда 1500 военных
01:22
В Польше начались масштабные военные учения Anakonda-23
01:08
"Реал" сенсационно проиграл "Сосьедаду" в Ла Лиге и приблизил "Барселону" к чемпионству
00:45
Резников "обкатал" БМП Bradley, уже прибывшие в Украину
00:20
"Арсенал" Зинченка победил "Челси" Мудрика в украинском дерби в АПЛ
00:17
Впервые будет содержать авиаракета Hydra 70: США объявят о пакете военной помощи Украине на $300 млн, – СМИ
2023, вторник
2 мая
23:54
Польша упразднила запрет на импорт агропродукции из Украины после решения Еврокомиссии
23:32
В ЕС подготовили план производства 1 млн снарядов для Украины и собственных запасов
23:22
Глава ПЦУ Эпифаний о вероятном объединении с УПЦ МП: "В этом нет никакого смысла"
22:53
Авиакомпания Air Moldova остановила работу: пытается избежать банкротства путем реструктуризации
22:23
Россияне обстреляли из артиллерии поселок на Херсонщине: погиб 66-летний мужчина
22:15
Украинка победила в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа коронации Чарльза ІІІ
21:58
OPINION
Умер Павел Смоленский
21:56
Блинкен: Успешное контрнаступление Украины – это самый быстрый способ перейти к переговорам
21:49
Обзор
США считают потери россиян за последние месяцы, россияне боятся украинских атак, а Украина не откажется от защиты Бахмута. Мировые СМИ об Украине 2 мая
21:25
На Брянщине из-за подрыва железнодорожного пути сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда
21:22
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:54
Дюна
Вышел тизер второй части фильма "Дюна"
20:50
Умер польский журналист и писатель Павел Смоленський
20:44
Чарльз ІІІ не пригласил на коронацию представителей РФ, Беларуси и еще нескольких стран.
20:37
Зеленский анонсировал большой санкционный пакет и важные международные мероприятия в мае
20:30
Эксклюзив
Сырский загнал россиян в патовую ситуацию, - военный эксперт Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV