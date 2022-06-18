Западу потребуется политическая воля для ядерного удара по России, - командующий Люфтваффе

Об этом командующий военно-воздушными силами Федеративной Республики Германии (Люфтваффе) генерал Инго Герхарц заявил 17 июня 2022 года на международном симпозиуме Seapowers в городе Кили. Сегодня, 18 июня, об этом сообщает Bild.

По словам генерала, странам НАТО следует заблаговременно подготовиться к использованию ядерного оружия в чрезвычайных ситуациях.

Отвечая на вопрос, как отреагирует Североатлантический альянс, если Путин сбросит атомную бомбу, Герхарц сказал: "Для надежного сдерживания нам нужны как средства (средства поражения, – ред.), так и политическая воля, чтобы ввести ядерное сдерживание, если это необходимо".

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"До 2030 года европейцы будут иметь 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Также есть американские самолеты", - отметил командующий Люфтваффе, причислив к совокупным мощностям НАТО боевую авиацию Швеции и Финляндии.

Напомним, после поражения во Второй мировой войне Германия не может иметь собственного ядерного оружия. Но на территории страны хранится часть американского ядерного арсенала.

Недавно Германия объявила, что закупит новые истребители-невидимки F-35, способные нести ядерные боезаряды.

17 июня российский руководитель Владимир Путин во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме снова угрожал миру ядерным оружием.

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