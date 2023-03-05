Буча шокировала мир. На время российские СМИ и агенты влияния были просто вынесены из мирового медиапространства этой трагедией. Но ничто не длится вечно. Буча уже подзабыта. Подзабытые Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Винница. Подзабытые убитые и изуродованные украинские дети.

Забыто, что Россия напала на Украину. Для мира сейчас война – это просто война, где плохие обе стороны, потому что обе убивают. И это шанс русской пропаганды.

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Московские пропаганды имеют огромный опыт создания и распространения фейков. Они отлично умеют играть на эмоциях. Для пропаганды московиты не остановятся ни перед чем. И если им нужен убитый ребенок в кадре, он там будет. Любой ценой. Вы ведь понимаете, что это значит?

Московские пропаганды имеют огромный опыт создания и распространения фейков. Они отлично умеют в эмоции. Для пропаганды московиты не остановятся ни перед чем. И если им нужен убитый ребенок в кадре, он там будет. Любой ценой

Сейчас для украинской пропаганды критически важно снимать не фильмы Комарова, молодец наш президент, а фильмы о настоящей войне. О боли беженцев, героизме на фронте, потерях гражданских.

Западу нужно все время напоминать, кто напал. Из-за кого началась и идет война. Чья территория оккупирована. Это огромная и очень ответственная работа. И это должна быть работа в первую очередь государства Украины, за государственные средства. Сейчас этой работы практически нет. То, что есть – это западные СМИ и волонтеры на голом энтузиазме.

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Западу нужно все время напоминать, кто напал. Из-за кого началась и идет война. Чья территория оккупирована. Это огромная и очень ответственная работа

А московская пропаганда пришла в себя и снова функционирует максимально эффективно.

И если спустя некоторое время в Европе изменится отношение к войне и немцам и французам снова станет "не все так однозначно" и мы потеряем поддержку, у этого явления будет причина. Зовут эту причину Александр Ткаченко и Михаил Подоляк, которые определяют информационную политику Украины. Вернее, неполитику.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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