Западу нужно объяснить, что впереди жизнь без России, и ее естественный распад следует взять под контроль, - Забужко

Об этом она рассказала DW.

"Перед 24 февраля к этому бы не прислушались. Но ты говоришь мало-помалу, постепенно, шаг за шагом объясняешь людям, что Россия не вечна и распад России как раз неизбежен, его не надо тормозить, а можно и нужно взять под международный контроль, чтобы он происходил мирно, с минимальным вредом для соседей. Это процесс не года и не двоих - это большая историческая трансформация, Россия распадается силой собственной исторической инерции", - отметила Забужко.



По ее мнению, именно Запад виноват в том, что в конце ХХ ст. распад СССР не пришел к концу и ряд включенных в состав России стран так и не получили государственной независимости.

"Коллективный Запад затормозил эту историческую инерцию в 1990-е, когда после распада Советского Союза процесс пошел и Татарстан и Чечня объявили независимость. И он бы и дальше тогда этот процесс шел, но вы (западные страны, - ред.) испугались. И вся помощь, которая шла тогда России от Запада, стояла на том, чтобы удержать Россию в ее нынешних границах. Не повторяйте эту ошибку - она в этот раз человечеству будет стоить гораздо дороже, чем в прошлый раз", - подчеркнула Оксана Забужко.

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Вместе с тем, по утверждению писательницы, подобная разъяснительная работа должна вестись на Западе не в виде отдельных частных инициатив, а стать украинской государственной политикой.

"Это должно быть частью государственной политики – приучать западные политические, культурные, интеллектуальные, академические элиты к мнению, что это огромная иллюзия, что Россия никуда не денется", – призвала Забужко.



"Дискуссии ведутся даже между интеллектуалами, но как западные элиты задают вопрос: возможна ли демократизация России, возможны ли изменения? Однако, позитивом будет "без России" - и Путин это знал, когда говорил "зачем нам мир без России?", это тоже страх, провозглашенный наружу, страх распада", - подытожила Оксана Забужко.



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