Западу не стоит надеяться на скорейшее истощение России, – МИД Латвии

Об этом на Латвийском телевидении заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi.

Министр отметил, что сейчас важно выявить не только военную, но и финансовую помощь, чтобы помочь Украине "перезимовать" и восстановить в значительной степени разрушенную Россией инфраструктуру. Между тем Россия надеется на "усталость" Запада, в том числе пытаясь отрицательно влиять на общественное мнение.

Кроме того, глава МИД Латвии считает, что звонки министра обороны России Сергея Шойгу министрам обороны нескольких стран для того, чтобы обвинить Украину в якобы намерениях применить "грязную бомбу", могут говорить о возможной подготовке РФ к провокациям или попытке отвлечь внимание от атак на гражданскую инфраструктуру. . Украины.

Он также считает, что от России можно ожидать любых сценариев действий развития событий, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для страны-агрессора.

Кроме того, Ринкевич сказал, что Китай просто наблюдает за происходящим и действует сдержанно, не спеша всячески поддерживать РФ. По его мнению, результат войны будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями.

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