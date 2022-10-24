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Западу не стоит надеяться на скорейшее истощение России, – МИД Латвии

24 октября, 2022 понедельник
12:50
Мир Эдгар Ринкевич

Западу не стоит расслабляться в оказании помощи Украине, ведь у России еще достаточно ресурсов для ведения длительных войн

Об этом на Латвийском телевидении заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает Delfi.

Министр отметил, что сейчас важно выявить не только военную, но и финансовую помощь, чтобы помочь Украине "перезимовать" и восстановить в значительной степени разрушенную Россией инфраструктуру. Между тем Россия надеется на "усталость" Запада, в том числе пытаясь отрицательно влиять на общественное мнение.

Кроме того, глава МИД Латвии считает, что звонки министра обороны России Сергея Шойгу министрам обороны нескольких стран для того, чтобы обвинить Украину в якобы намерениях применить "грязную бомбу", могут говорить о возможной подготовке РФ к провокациям или попытке отвлечь внимание от атак на гражданскую инфраструктуру. . Украины.

Он также считает, что от России можно ожидать любых сценариев действий развития событий, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для страны-агрессора.

Кроме того, Ринкевич сказал, что Китай просто наблюдает за происходящим и действует сдержанно, не спеша всячески поддерживать РФ. По его мнению, результат войны будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями.

  • Как мы писали ранее, страны ЕС предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования.
  • НАТО в ближайшие дни передаст Украине системы борьбы с дронами

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