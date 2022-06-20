Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо"

"Я думаю, что на Западе не боятся России, а просто не хотят иметь войну на территории Европы. Мы тоже не хотели и не хотим войны, однако сейчас уже не можем предотвратить войну. Мы понимаем, что остановить Россию можно только силой, но на Западе есть еще какие-то иллюзии на дипломатическое решение. Скорее всего, на Западе боятся применения Россией ядерного оружия. Мы все этого боимся. Однако, по моему мнению, сейчас Россия уже не будет так откровенно угрожать ядерным оружием", - пояснил Чалый.

Чалый добавил, что на Западе боятся и пытаются уйти от прямого столкновения с Российской Федерацией.

"На Западе всеми силами пытаются избежать прямого столкновения с Российской Федерацией. Однако, как я неоднократно подчеркивал, рано или поздно Запад не сможет избежать прямого столкновения с Россией. Разве что они сейчас отодвинут фронт борьбы с Россией на наши восточные границы, массированно будут поставлять Украине оружие, включая самолеты и танки, и на этом все завершится. Если они этого не сделают, то они сами будут вести войну против России", - пояснил Чалый.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград.

19 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild заявил , что на саммите в Мадриде страны НАТО примут концепцию новой стратегии и объявят, что Россия больше не является партнером Альянса , а несет угрозу безопасности и миру.

20 июня член совета федерации российской госдумы Андрей Климов пригрозил Литве из-за решения ограничить транзит через ее территорию в Калининградскую область

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