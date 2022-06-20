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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Западу не избежать прямого столкновения с Россией, - Чалый
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Западу не избежать прямого столкновения с Россией, - Чалый

20 июня, 2022 понедельник
12:59
война с Россией

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Запад не сможет избежать прямого столкновения с Россией, если не предоставит Украине масштабную военную помощь

Такое мнение он высказал в эфире "Еспресо"

"Я думаю, что на Западе не боятся России, а просто не хотят иметь войну на территории Европы. Мы тоже не хотели и не хотим войны, однако сейчас уже не можем предотвратить войну. Мы понимаем, что остановить Россию можно только силой, но на Западе есть еще какие-то иллюзии на дипломатическое решение. Скорее всего, на Западе боятся применения Россией ядерного оружия. Мы все этого боимся. Однако, по моему мнению, сейчас Россия уже не будет так откровенно угрожать ядерным оружием", - пояснил Чалый.

Чалый добавил, что на Западе боятся и пытаются уйти от прямого столкновения с Российской Федерацией.

"На Западе всеми силами пытаются избежать прямого столкновения с Российской Федерацией. Однако, как я неоднократно подчеркивал, рано или поздно Запад не сможет избежать прямого столкновения с Россией. Разве что они сейчас отодвинут фронт борьбы с Россией на наши восточные границы, массированно будут поставлять Украине оружие, включая самолеты и танки, и на этом все завершится. Если они этого не сделают, то они сами будут вести войну против России", - пояснил Чалый.

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