Западу безразлична продолжительность войны. Главное, чтобы Украина не пала и Путин не пошел дальше, – публицист Бадрак
Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель-публицист Валентин Бадрак считает, что странам Запада безразлична продолжительность войны страны-агрессора России против Украины, а главным для них является, чтобы Владимир Путин не пошел дальше
Писатель высказал такое мнение в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Все страны Запада устраивает ситуация, когда Украина будет воевать и полгода, и год, и даже 2-3 года. Для них главное, чтобы Украина не пала и путинская чума не пошла дальше – в НАТО, в Европу. Ведь тогда распадется НАТО и произойдет так, что не Россия распадется, а распадется западный мир в том виде, в каком он существует сейчас", – отметил Бадрак.
Публицист подчеркнул, что в первую очередь необходимо следить за соблюдением выполнения санкций в отношении Российской Федерации.
"Канада, Соединенные Штаты Америки и Великобритания действуют на опережение. К примеру, Канада и США работают над активизацией антироссийских санкций, которые будут работать. Президент США Джо Байден сказал, что нужно достичь ситуации, когда Россия не сможет строить мощное вооружение – противостоять возможностям получения компонентов. Ведь даже в простом беспилотнике "Орлан-10", который активно использует Россия, очень много импортных компонентов. Если бы западный мир создал систему международного контроля за выполнением санкций, - это было бы нормальной помощью", - отметил Валентин Бадрак.
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