Западные технологии победили российское оружие Судного дня
Им же Путин пугал весь мир. Все почти как с русской армией, самое страшное в которой — это рожа Пригожина и русских генералов
Уничтожение "Кинжала" над Киевом стало очень громким событием. В прямом и переносном смысле.
В прямом понятно, потому что мало найдется людей в Киеве, кто не услышал этого в два ночи. А потом не порадовался тому, что украинское ПВО, усиленное американскими "Патриотами", показало кузькину мать российскому супероружию.
А вот в переносном поинтереснее. Потому что впервые столкнулись западные системы ПВО и новейшее суперзвуковое оружие. Оружие Судного дня от Москвы. И западные технологии одержали победу. Оказалось, что российское супероружие не такое и супер. А им же Путин пугал весь мир. Все почти как с русской армией, самое страшное в которой то рожа Пригожина и русских генералов. Как оказалось.
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Поэтому где-то очень радуются американские генералы. И все страны, в которых на вооружении уже стоят системы ПВО от американских производителей оружия. Последние радуются еще больше, потому что все другие страны, которые покупали российские средства ПВО, сейчас поймут, кто папа. И побегут делать заказ. Так что не следует переживать за американскую поддержку Украины. Лоббисты ведущих компаний производителей оружия, которые есть в демократах, но больше все же в республиканцах, умеют считать деньги.
Страны, которые покупали российские средства ПВО, сейчас поймут, кто папа. И побегут делать заказ. Так что не нужно переживать за американскую поддержку Украины
А вот кто же тоскует? Это, разумеется, Кремль. Потому что его снова опустили.
А еще очень много очень злых китайцев. Очень злых и на Путина тоже. Ибо китайцы в последнее время кичились разработками своего супер-пупер сверхзвукового оружия. Ибо в Тайване на вооружении стоят "Патриоты". Много-много "Патриотов". А теперь будет еще больше. И теперь китайцам и всему миру стало понятно, что напугать Тайвань и союзников своей супер-пупер сверхзвуковой ракетой не получится. И перспектива маленькой победоносной войны против Тайваня удаляется еще дальше. И благодарить за это нужно Путина.
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А так все хорошо начиналось для товарища Си. Разрешаешь Путину напасть на Украину. Ждешь увидеть скорую войну и офигевший Запад. Которого унизили. И на фоне этого нападаешь на Тайвань. Идеальный план.
Навернувшийся еще в феврале-марте 2022 года благодаря Вооруженным силам Украины. И простому украинскому солдату и генералу. Которых никто не принимал в расчет. И перевернувшие вспять планы захвата мира кучкой безумных диктаторов.
Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.
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