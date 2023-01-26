Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"Минобороны не афишировало это, но весь прошлый год мы не прекращали закупки ВВТ у отечественных производителей. Там, где было возможно, в рамках компетенции способствовали развертыванию в новых локациях и увеличению мощностей. Также в прошлом году, после критического периода, когда значительный объем ресурсов направлялся на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

На фото министр обороны показал украинскую САУ "Богдана" калибра 155-мм.

"Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская - во всех смыслах этого слова - артиллерия", - написал Резников.

Он подчеркнул, что вскоре Минобороны представит первые результаты движения по БПЛА.

"Я уже озвучивал свой подход. Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно. Это делает нашу страну желанным партнером, усиливает наши позиции. Именно поэтому Минобороны будет наращивать усилия по стимулированию украинских производителей",- написал Резников.

25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

Тогда же Испания изменила свое решение о передаче Украине тяжелого вооружения для противодействия российской агрессии. В настоящее время Мадрид может отправить для ВСУ танки Leopard.

По данным издания Spiegel, Украина должна получить 80 танков от западных партнеров: два батальона Leopard могут находиться в ВСУ уже в конце марта.

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