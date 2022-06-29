Западные страны сейчас вкладывают миллиарды долларов в Украину, это, в частности, и средства налогоплательщиков, - дипломат Владимир Омелян
Дипломат Владимир Омелян убежден, что Запад принял Украину в свой "клуб", однако общество и власть должны не упустить этот шанс, а четко контролировать осуществление реформ
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Миру было бы гораздо дешевле отказаться от Украины, мол: "Слушайте, там у вас война, где-то там на востоке Европы, делайте себе что хотите, только нас не трогайте". Однако мир протянул руку поддержки. Запад вкладывает сейчас в нас десятки миллиардов евро. Любому западному политику было бы гораздо лучше построить для своего избирателя отличный автобан, прекрасный мост или космодром. Зато часть средств своих налогоплательщиков они вкладывают в Украину - и будут это делать", - сказал Емельян.
Дипломат подчеркнул, что помощь западных государств свидетельствует о том, что нас приняли в сообщество европейских стран.
"Это означает четко одно: Украина уже в клубе западных государств. Она наконец-то в хорошей компании. У нас есть большой шанс, однако, к сожалению, мы в своей истории не раз тратили лучшие шансы, поэтому очень важно, чтобы в этот раз они не были и так как мы сейчас бьемся на поле боя, так мы должны бороться за реформы в стране.Чтобы политики считали недопустимой фразу: "Ты плагиатор, но ничего страшного - это было в прошлом", - нет, если ты плагиатор, значит идешь на улицу. Если ты коррупционер, ты идешь на улицы, а возможно даже в тюрьму. Такие вещи должны иметь очень четкую и быструю реакцию общества", - сказал он.
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