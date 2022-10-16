Западные средства поражения помогут Украине сбивать не менее 70% российских ракет, - эксперт Defense Express
Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что после передачи западных комплексов украинская противовоздушная оборона повысит показатель сбивания российских ракет до не менее 70%
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Можем позволить себе здесь определенный оптимизм и предположить, что если приплюсовать все средства поражения, которые мы получим, даже эти относительно не новые комплексы HAWK, самые новые прибывшие IRIS-T, NASAMS и даже французский Crotal, то очевидно, что наша ПВО вернется к своему такому стандарту качества - минимум 70% сбитых крылатых ракет", - сказал Иван Киричевский.
Эксперт Defense Express убежден, что Украина будет сбивать не менее 70% российских ракет даже при условии, что Россия будет совершать такие массированные обстрелы, как 10–11 октября.
"Мы будем сбивать по меньшей мере 70% российских ракет даже при условии, когда рашисты будут пытаться совершать так называемое перенасыщение, то есть как они поступали 10–11 октября. Тогда россияне это все делали: и ракеты массово отстреливали, и ложные мишени. У нас тогда так и получилось, что ПВО сбивало 50% ракет, что в принципе все равно является очень высоким результатом, учитывая активность рашистов. Западные средства поражения помогут очевидно поднять наш показатель сбивания ракет минимум до 70%", - отметил он.
- 12 октября в Украину прибыли система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.
- Также 12 октября США сообщила , что планирует предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.
- 13 октября правительство Британии сообщило, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS.
- Украина уже в этом месяце, в октябре , может получить американские системы ПВО NASAMS.
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