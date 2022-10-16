Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Можем позволить себе здесь определенный оптимизм и предположить, что если приплюсовать все средства поражения, которые мы получим, даже эти относительно не новые комплексы HAWK, самые новые прибывшие IRIS-T, NASAMS и даже французский Crotal, то очевидно, что наша ПВО вернется к своему такому стандарту качества - минимум 70% сбитых крылатых ракет", - сказал Иван Киричевский.

Эксперт Defense Express убежден, что Украина будет сбивать не менее 70% российских ракет даже при условии, что Россия будет совершать такие массированные обстрелы, как 10–11 октября.

"Мы будем сбивать по меньшей мере 70% российских ракет даже при условии, когда рашисты будут пытаться совершать так называемое перенасыщение, то есть как они поступали 10–11 октября. Тогда россияне это все делали: и ракеты массово отстреливали, и ложные мишени. У нас тогда так и получилось, что ПВО сбивало 50% ракет, что в принципе все равно является очень высоким результатом, учитывая активность рашистов. Западные средства поражения помогут очевидно поднять наш показатель сбивания ракет минимум до 70%", - отметил он.

12 октября в Украину прибыли система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии.

Также 12 октября США сообщила , что планирует предоставить Украине системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно.

13 октября правительство Британии сообщило, что поставит Украине ракеты средней дальности AMRAAM для зенитных американских ракетных комплексов NASAMS.

Украина уже в этом месяце, в октябре , может получить американские системы ПВО NASAMS.