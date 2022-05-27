Об этом сообщает Associated Press.



Эту идею предложила вице-премьер Канады и министр финансов Христя Фриланд на встрече министров финансов стран Большой семерки в Германии на прошлой неделе. Это якобы произошло после ее разговора с российскими олигархами.



Предложение было выдвинуто в контексте предоставления Украине дополнительной финансовой помощи и того, как замороженные средства и активы олигархов могут стать ее источником.



Чиновники отмечают, что украинским чиновникам вроде бы известно об этом обсуждении.



Считается, что такой вариант поможет устранить юридические препятствия для конфискации состояния российских олигархов в таких странах, как Германия, где уровень конфискации замороженных активов очень высок.

Напомним, в начале марта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла трех союзников и с их помощью хочет обойти санкции.

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