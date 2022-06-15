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Западные разведки рассматривают три сценария развития войны в Украине, - CNN

15 июня, 2022 среда
10:20
война с Россией

Западные разведки считают, что в войне России против Украины наступил переломный момент и видят три возможных сценария дальнейшего развития событий

Об этом сообщает CNN .

По информации американского телеканала, западные союзники рассматривают три возможных сценария развития войны в Украине.

Первый – Россия может продолжать развивать успех в Луганской и Донецкой областях.

Второй - боевые действия могут зайти в тупик, а война будет тянуться месяцами или годами, что приведет к огромным потерям с обеих сторон и медленно развивающемуся кризису, который будет обескровливать мировую экономику.

Наименее вероятным считается третий сценарий, при котором Россия может переоценить свои военные цели и после определенных достижений объявить, что она добилась победы.

Аналитики опасаются – если России удастся закрепиться на востоке Украины, Владимир Путин может использовать оккупированные территории как плацдарм для дальнейшего продвижения в Украину.

Западные чиновники считают, что РФ находится в более выгодном положении на востоке, благодаря численному преимуществу. В то же время они отмечают, что дальнейшие успехи РФ не очевидны.

Бои на линии фронта переросли в войну на истощение, решающее значение в котором играет артиллерия. Обе стороны понесли огромные потери и сталкиваются с потенциальным недостатком живой силы.

По оценкам американской разведки, Россия потеряла около трети своих сухопутных сил, но, несмотря на это, будет пытаться достичь цели без полной мобилизации, которая является политически опасным шагом, который Путин до сих пор не хотел делать.

Собеседник CNN в НАТО подчеркнул, что стратегические цели Путина по отношению к Украине не изменились.

Он верит, что наконец установит контроль над значительной частью Украины, или, по крайней мере, достигнет определенной формы политического влияния на страну.

В конце концов, на Западе убеждены, что именно сейчас наступил переломный момент в войне.

"Я думаю, что вот-вот дойдет до того, что та или иная сторона добьется успеха. Или россияне дойдут до Славянска и Краматорска, или украинцы остановят их здесь. И если украинцы смогут удержать оборону, при таком количестве сил противника, это будет иметь решающее значение", – сказал другой чиновник НАТО.

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