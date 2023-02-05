Плохой мир лучше, чем хорошая война.

Эта размытая и ненадежная когда-то максима гораздо яснее воспринимается сейчас после года полномасштабной войны. Теперь мы четко понимаем, что такое война, и почему следует прилагать максимум усилий для ее избегания. С этой точки зрения я не разделяю тезис "У нас война с 2014 года!", потому что это был, скорее, очень плохой мир, чем настоящая война. По крайней мере, если сравнивать с тем, что у нас есть сейчас. А всегда может быть еще хуже.

Именно из-за пребывания в гуще великой войны и после осознания того, что мы уже потеряли, сколько пережили, почувствовали, увидели и услышали, можно наконец позволить себе нормальную ретроспективу оценки действий западных и украинских политиков перед войной.

Когда в январе Макрон 30 раз звонил Путину — мы составляли мемы и смеялись, потому что даже представления не имели, от чего именно нас пытаются спасти Макрон и Блинкен, бесконечно названивая и уезжая в Путин. Они и сами, очевидно, не очень четко знали, почему именно пытаются предотвратить, но уровень экспертности их советников позволял смоделировать возможные последствия. В отличие от нас.

В войне, конечно, один виновник – путинская Россия. Но то, что западные политики пытались любыми способами предотвратить это, несомненно, правильные и очень гуманные действия. Предположите, что им бы это удалось, пообещав, например, что Украина никогда не вступит в НАТО или еще что-нибудь такое. И Путин бы не напал или аннексировал бы Донбасс так, как Крым из-за фиктивного референдума, — мы бы сейчас находились в своем привычном неразумном наивном. блаженстве и свысока думали, что Арахамия действительно прав, что Запад нас пугал и никакого нападения не могло быть. И это было бы здорово, но, к сожалению, нам такое развитие событий не выпало.

В войне, конечно, один виновник – путинская Россия. Но то, что западные политики пытались любыми способами предотвратить это, несомненно, правильное и очень гуманное действие.

Им не удалось, но они поступали правильно. Неправильно поступил только Путин, потому что нападать на такую великую страну с другим отдельным народом и большой уже армией и потенциальной поддержкой ее практически всего мира — действие абсолютно идиотическое и кретиноидное. Но кретинизм Путина не отрицает правильность действий Макрона.

Кстати, во время аннексии Крыма, говорят, именно западные политики уговорили Украину не эскалировать, потому что если бы мы уже тогда начали зарубаться с Россией — большая война произошла бы уже в 2015-м. Путин уже тогда имел все эти танки, ракеты и солдат. Но он откусил Крым и частично Донбасс, и усмирился. Нужна ли была нам большая война уже в 2015-м? Очевидно, что еще меньше, чем сейчас.

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И дальше Украина и мир проводили политику плохого мира. В этом контексте, кстати, я считаю, совершенно глупо сравнивать политику Порошенко и политику Зеленского в отношении защиты Украины. Порошенко стал президентом во время горячей фазы 2014 года, и ему удалось прижечь костер войны и локализовать его. И дальше все пять лет своего президентства он усиливал украинскую армию не для войны с Россией, а чтобы максимально сделать ее новым витоком, логически расценив, что Путин напал на нас в момент слабости, то смысл ли ему нападать когда мы уже сильны? Но Путин оказался, ну вы в курсе, еще тем стратегом и логиком.

Порошенко стал президентом во время горячей фазы 2014 года, и ему удалось прижечь костер войны и локализовать его. И дальше все пять лет своего президентства он усиливал украинскую армию не для войны с Россией, а чтобы максимально сделать ее новым витоком, логически расценив, что Путин напал на нас в момент слабости, то смысл ли ему нападать когда мы уже сильны?

Армия Украины по состоянию на 2019 год была прежде всего инструментом сдерживания Путина от нового нападения на Украину, а не готовившейся к войне с ним армией. Никто до 24 февраля серьезно не обсуждал возможность военного освобождения Донбасса или Крыма. Это было правильно. И все минские договоренности — инструментом сдерживания Путина. В надежде, что он сдохнет или что-нибудь изменится. В любом случае – лучше не война, а вождение его за нос, в надежде что он умрет, например.

И потому когда пришел Зеленский — он должен был делать то же самое. Удерживать Путина от нового нападения. Либо усиливая армию еще больше, либо какими-то своими методами, другим видением. Потому что методы Порошенко, как видим, работали, но не слишком долго. И что, жесть, самое примечательное — Зеленский и пришел к власти под такими лозунгами. "Искать мир в глазах Путина" – это был его лозунг, но он ни разу так и не попытался его реализовать. Мы несправедливо поднимаем его за этот лозунг, потому что он даже не брался за это. Весь цивилизованный мир в конце 2021 года и начале 2022-го делал то, что декларировал Зеленский — пробовал заглядывать в глаза Путина и искать там мир или, по крайней мере, попытки его найти. Кроме самого Зеленского и его окружения, которые два года просто притворялись, что вероятности новой войны не существует, а у них ковид и дороги. И большинство из нас делало то же самое, кстати. Если и был шанс Зеленскому тоже заглянуть в глаза Путину и попытаться избежать такого ужаса, который мы получили, то он его не использовал.

Зеленский и пришел к власти под такими лозунгами. "Искать мир в глазах Путина" - это был его лозунг, но он ни разу так и не попытался его реализовать

Бесспорно, Зеленский как президент воюющей страны в смысле войны эффективнее и успешнее Порошенко. Но как президент страны, пытающейся пропетлять и войны не допустить — никак. Поэтому сравнивать их обоих по каким-то общим категориям — это как сравнивать трактор с помидором. Каждый из них руководит Украиной в разные несравнимые периоды.

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И мы словно уже нанесли России огромные человеческие и военные потери, а мир экономические и политические — этого оказалось совершенно недостаточно, чтобы Путина остановить, но сами уже потеряли столько и снова находимся в точке, когда ничего не определено и нифига неясно. И именно поэтому западные политики прилагали все усилия, чтобы не допустить момента старта катастрофы, которая будет дальше только закручиваться по спирали, как вихрь, втягивая в себя все новые жертвы и ресурсы.

Очень важно пробовать постепенно усваивать этот бесценный и очень болезненный наглядный опыт, данный нам история, для выводов, которые помогут нам и миру в будущем.

Хотя это, вероятно, нереально.