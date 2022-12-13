Западные партнеры выделят Украине около $1 млрд, чтобы помочь пережить зиму
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в рамках состоявшейся в Париже международной конференции "Солидарность с украинским народом" Украина получит помощь на $1 млрд
Об этом он написал в телеграме .
Об этом сообщила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время конференции во вторник, 13 декабря.
Она отметила, что половина помощи – это грантовые средства. Вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых Украина получит еще в этом году.
"Главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы мы прошли эту зиму с наименьшими потерями. Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", - рассказал Шмыгаль.
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