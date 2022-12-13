Западные партнеры выделят Украине около $1 млрд, чтобы помочь пережить зиму

Об этом он написал в телеграме .

Об этом сообщила министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна во время конференции во вторник, 13 декабря.

Она отметила, что половина помощи – это грантовые средства. Вторая половина – товары, работы, кредиты, большинство из которых Украина получит еще в этом году.

"Главный итог дня – вполне конкретная помощь Украине, чтобы мы прошли эту зиму с наименьшими потерями. Создали действенную и эффективную платформу солидарности с Украиной. Она будет обобщать информацию о наших потребностях и обеспечит механизм мгновенного ответа наших партнеров", - рассказал Шмыгаль.

Президент Владимир Зеленский предложил проект по закупке 50 млн LED-ламп для Украины, отметив, что они позволят сохранить около 1 ГВт электричества.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb