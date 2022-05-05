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Западные партнеры уже предоставили финансовую и военную помощь Украине более чем на $12 млрд, – Шмыгаль

5 мая, 2022 четверг
20:54
Экономика Денис Шмигаль

С 24 февраля Киев получил от партнеров финансовой помощи и вооружения более чем на 12 млрд долларов

Об этом на брифинге в рамках Конференции доноров для помощи Украине, которая проходит в четверг, 5 мая, в Варшаве, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Укринформ.

"С начала широкомасштабной войны Украина получила более 12 млрд долларов поддержки в виде вооружения и финансовой помощи", – заявил Шмыгаль.

Он поблагодарил участников конференции за солидарность и поддержку Украины.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина сейчас проходит сложнейший этап своей истории, но верит в свою победу. Он призвал международных партнеров активно поддерживать Украину.

В рамках конференции Премьер-министр Украины познакомил международных партнеров с фандрайзинговой платформой для восстановления Украины (u24.gov.ua).

Также во время конференции Шмыгаль заявил, что предложения стран по восстановлению разрушенных украинских регионов превысили все ожидания Украины, но Киев ожидает дальнейших предложений патроната от зарубежных партнеров. В частности, он сообщил, что Великобритания согласилась заботиться о восстановлении Киевского региона, Дания взяла под патронат Николаев, Швеция готова помогать Одессе.

  • Как уже сообщалось, на Международной донорской конференции удалось собрать для Украины $6,5 млрд.

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война с Россией
Денис Шмыгаль
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