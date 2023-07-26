Об этом пишет Politico.

Советник США по национальной безопасности заявил, что администрация будет действовать "как можно скорее", чтобы доставить в Украину истребители F-16. По его словам, самолет будет в украинском небе "до конца года". Однако пока западные партнеры еще даже не согласовали план подготовки украинских пилотов для полетов на обещанных самолетах.

Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран для поддержки обучения, но до сих пор ни одна страна публично не привлекла самолеты в программу.

Одно из предложений об обсуждении предполагает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения обучения в 162-м подразделении Воздушной Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, который уже обучает иностранных партнеров на F-16. Но эта идея, вероятно, не имела успеха.

Другой план предусматривает отправку американских военных пилотов в Европу для обучения украинцев где-то за пределами США. Американские чиновники подчеркнули, что окончательные решения еще не приняты.

"Сотрудничество продолжается. Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана", - заявил один из собеседников Politico.

Коалиция уже сделала определенные шаги по началу учений. Аэрокосмический подрядчик Draken International приступил к набору военных пилотов в отставке для обучения украинских летчиков. Также журналисты видели объявление о работе, которое впоследствии было удалено. Тренировки будут проходить на объекте, который сейчас строят в Румынии.



Европейские чиновники также сообщили, что еще один учебный центр будет создан в Дании.

Во вторник, 25 июля, представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что европейские партнеры надеются на то, что учения могут начаться уже этим летом, вероятнее всего, на одном из европейских полигонов. В то же время, Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель, сказала она.

"С точки зрения каких-либо поставок самолетов или любых дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня", - добавила Сингх.

Несмотря на заявления, учения на F-16 не могут начаться, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу сопутствующих учебных материалов, таких как инструкции и авиационные симуляторы. Такого одобрения, которое требуется согласно экспортным ограничениям, до сих пор не произошло.

Реалистично, по словам американских чиновников, самолеты прибудут не раньше весны.

"Мы, вероятно, получим несколько летающих пилотов, будут тренироваться до конца года, но настоящий F-16 с украинскими цветами" вряд ли появится раньше весны, – сказал четвертый американский чиновник.

Истребители F-16 для Украины.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили, что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.

Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили, что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.

Дания и Нидерланды планируют начать обучение украинских пилотов этим летом и создадут тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "птичья коалиция". Также он заверил, что пилоты ПС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников нужно больше времени.

6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.