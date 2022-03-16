Западные партнеры предоставят Украине системы ПВО, в том числе и советского производства, - CNN

Об этом сообщает CNN, передает Еспресо.TV.

По словам высокопоставленного чиновника США, эти дополнительные системы включают в себя мобильные системы противовоздушной обороны советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14.

Они имеют меньший диапазон высот, чем система С-300, которую просила Украина. Однако большую дальность, чем ранее поставлявшиеся в Украину ракеты "Стингер", что дает им возможность поражать крылатые ракеты.

По словам высокопоставленного чиновника США, эти системы от стран-партнеров НАТО уже "в пути".

Журналист CNN Jim Sciutto в своем твиттере добавил, что один из высокопоставленных чиновников США сообщил ему, что в Украину также уже отправлен ЗРК С-300.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский обратился к Конгрессу США, где в очередной раз просил предоставить Украине системы ПВО или самолеты для защиты от авианалетов и ракетных обстрелов.

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