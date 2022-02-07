Западные партнеры настроены искать компромисс с РФ и видят в воплощении Минских соглашений единственный путь деэскалации, - эксперт

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Мое понимание ситуации таково, что сейчас западные партнеры (Франция, Германия, США), все они настроены искать компромисс с Россией на базе Минских соглашений. Они видят в имплементации Минских соглашений единственный способ деэскалации ситуации, как они видят. Они считают, что, в принципе, нужно найти формулу, по которой Украина имлементирует Минские соглашения и в их понимании - это может помочь достичь прогресса в политических переговорах и привести к деэскалации ситуации", - сказал Куса.



По его словам, эти страны считают, что этого будет достаточно, чтобы Россия не обостряла ситуацию в регионе.



"Для Франции и Германии приоритетом номер 1 является не допустить вооруженной эскалации у своих границ. Она им не нужна ни с точки зрения экономических интересов, ни с точки зрения политики ЕС по региональной безопасности", - подытожил эксперт.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что исполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины

Впоследствии Путин обвинил Украину в "хроническом саботаже" Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные партнеры не давят на Украину для выполнения Минских соглашений по Донбассу на условиях России.