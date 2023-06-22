Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны, – Reuters
Западные оборонные компании заинтересованы в производстве оружия в Украине, но после войны. Сейчас руководители концернов видят слишком большие риски в таком сотрудничестве
Об этом Reuters рассказали полдюжины руководителей оборонных компаний во время Парижского авиашоу.
Агентство напомнило, что на днях заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Сергей Баев сказал, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы по потенциальному производству оружия в Украине.
Но руководители компаний на крупнейшей в мире встрече аэрокосмической промышленности заявили журналистам, что существует слишком большой риск.
"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", - сказал Грег Улмер, возглавляющий авиационный бизнес американского оборонного гиганта Lockheed Martin (LMT.N).
Представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе, а один добавил, что компания готова подписать протокол о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания войны.
"Но ни один из опрошенных не проявил заинтересованности в прямых инвестициях, пока бурлит война, поскольку безопасность является главной проблемой", - подчеркнуло агентство.
- В марте сообщалось, что концерн Rheinmetall может построить танковый завод в Украине.
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