Об этом Reuters рассказали полдюжины руководителей оборонных компаний во время Парижского авиашоу.

Агентство напомнило, что на днях заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Сергей Баев сказал, что Киев ведет переговоры с оборонными компаниями Германии, Франции, Италии и Восточной Европы по потенциальному производству оружия в Украине.

Но руководители компаний на крупнейшей в мире встрече аэрокосмической промышленности заявили журналистам, что существует слишком большой риск.

"Вы просто должны думать о состоянии ситуации шире... и о риске, связанном с этим совместным производством", - сказал Грег Улмер, возглавляющий авиационный бизнес американского оборонного гиганта Lockheed Martin (LMT.N).

Представители двух крупных оборонных компаний подтвердили, что слышали об украинской инициативе, а один добавил, что компания готова подписать протокол о намерениях обсудить промышленное партнерство в Украине после окончания войны.

"Но ни один из опрошенных не проявил заинтересованности в прямых инвестициях, пока бурлит война, поскольку безопасность является главной проблемой", - подчеркнуло агентство.