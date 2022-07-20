Об этом сообщает Telegraph.

Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала владельцев облигаций согласиться по просьбе Киева на двухлетнюю отсрочку выплаты долга.

Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация состоится только в случае одобрительного решения кредиторов.

Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.

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