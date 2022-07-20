Западные кредиторы согласились на отсрочку до двух лет выплаты долгов Украины
Западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Киева с 1 августа до конца 2023 года, при этом они допустили отсрочку еще на один год
Об этом сообщает Telegraph.
Группа, в которую входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США, также призвала владельцев облигаций согласиться по просьбе Киева на двухлетнюю отсрочку выплаты долга.
Напомним, Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов. Реструктуризация состоится только в случае одобрительного решения кредиторов.
Согласно постановлению Кабмина, конечная дата погашения облигаций откладывается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций.
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