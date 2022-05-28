Западные эксперты обвиняют Россию в геноциде и намерении уничтожить украинский народ – CNN

Об этом сообщает CNN

"Отчет предупреждает о серьезном и неизбежном риске геноцида в Украине, подкрепляя обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, принудительных депортаций и дегуманизирующую антиукраинскую риторику, которую используют чиновники России", - говорится в статье.

Отчет был подготовлен Институтом стратегии и политики New Lines, американским аналитическим центром и Центром прав человека Раулем Валленбергом из Канады. Авторы пришлют копии в парламенты, правительства и международные организации по всему миру.

"Мы собрали ведущих юридических экспертов со всего мира, которые изучили все доказательства и пришли к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине", - цитирует CNN Азима Ибрагима из Института New Lines. Ибрагим посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства отчета.

"У нас совсем нет времени. Мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида. Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую Федерацию, должна сделать все возможное, чтобы это прекратить", – сказал Ибраим.

Авторы отчета делают прямое сравнение событий в Украине с резней в Сребренице 1995 года, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно.

"Детали массового убийства более 7000 боснийских мусульманских мальчиков и мужчин в Сребренице предстала перед международным сообществом только тогда, когда было слишком поздно предотвратить геноцид В 2022 году мы имеем возможности точно отслеживать подобные зверства, как они разворачиваются, и соответствующим образом реагировать цитирует CNN авторов отчета.

В качестве примеров доказательств того, что Россия нарушает конвенцию, эксперты приводят неоднократные заявления президента России Владимира Путина, который дал понять, что считает, что Украина не имеет права на существование как независимое государство.

В отчете также упоминаются задокументированные массовые убийства и расстрелы в Буче, Старом Быкове, а также в Сумской и Черниговской областях, умышленные нападения России на укрытия, пути эвакуации и учреждения здравоохранения, а также неизбирательные цели и бомбардировки жилых районов, изнасилование, осады, воровство зерна и принудительные депортации в Россию. Все это здесь называют "геноцидной моделью уничтожения".

Напомним, Зеленский отмечал, что судебный процесс против оккупанта завершится восстановлением справедливости в рамках международного трибунала.

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