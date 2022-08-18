Западные добровольцы будут "освобождать Запорожье от ВСУ", а канадские СМИ "извращают содержание доклада Amnesty International": новые фейки от роспропаганды
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграме.
По сообщению ЦПД при СНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция. Российские пропагандисты сообщили, что "ополченцы" Запорожской области собирают добровольческую армию "для освобождения региона от украинских националистов", а среди добровольцев, желающих освобождать регион, якобы есть и жители стран Запада, например Германии.
Дезинформация. Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина обстреливает ядерные объекты и этим нарушает главный принцип МАГАТЭ… Согласно словам российского оккупанта, делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС, пока Украина обстреливает объект…(однако) РФ заинтересована в организации поездки делегации на ЗАЭС и будет всячески содействовать, чтобы визит состоялся.
Манипуляция. Пропагандистские СМИ пишут, что МИД РФ обнародовал обзор "ложных" публикаций, основным тезисом которого является то, что "канадские СМИ якобы отрицают факты преступлений Украины и пытаются извратить содержание доклада Amnesty International о нарушении украинскими военными законов ведения войны".
- Ранее Россия распространила дезинформацию , что ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски".
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