Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в телеграме.

По сообщению ЦПД при СНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.



Манипуляция. Российские пропагандисты сообщили, что "ополченцы" Запорожской области собирают добровольческую армию "для освобождения региона от украинских националистов", а среди добровольцев, желающих освобождать регион, якобы есть и жители стран Запада, например Германии.



Дезинформация. Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина обстреливает ядерные объекты и этим нарушает главный принцип МАГАТЭ… Согласно словам российского оккупанта, делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС, пока Украина обстреливает объект…(однако) РФ заинтересована в организации поездки делегации на ЗАЭС и будет всячески содействовать, чтобы визит состоялся.



Манипуляция. Пропагандистские СМИ пишут, что МИД РФ обнародовал обзор "ложных" публикаций, основным тезисом которого является то, что "канадские СМИ якобы отрицают факты преступлений Украины и пытаются извратить содержание доклада Amnesty International о нарушении украинскими военными законов ведения войны".

Ранее Россия распространила дезинформацию , что ВСУ "готовы совершить провокацию" во время поездки делегации МАГАТЭ на ЗАЭС, а США "повышают ядерные риски".

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