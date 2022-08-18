Об этом пишет Bloomberg

Группа адвокатов, которую возглавляют юридические фирмы McCue Jury & Partners и Mishcon de Reya, сейчас ищут деньги, чтобы инициировать судебные процессы и добиться конфискации имущества попавших под санкции россиян.

Юристы, называющие себя Альянсом за правосудие Украины, уже обратились к хедж-фондам, семейным офисам и фирмам, занимающимся судебным финансированием.

В ходе судов планируется выиграть миллиарды долларов, до $1 трлн, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Большинство этих денег должны пойти украинцам, пострадавшим от вторжения России, а инвесторы и юристы заработают свои проценты.

Впрочем, судебные процессы, вероятно, затянутся на долгие месяцы и вряд ли будут простыми. Ведь значительная часть активов расположена в непрозрачных оффшорных юрисдикциях, поэтому их изъятие будет сложным и длительным процессом с мизерным правовым прецедентом. Ситуацию осложняет и тот факт, что около 20 попавших под санкции россиян, в частности Фридман, Абрамович и Авен, обжаловали введенные ограничения в Европейском суде.

Коалиция юристов, создавшая альянс вскоре после вторжения России, поначалу пыталась собрать деньги от украинских миллиардеров, но не смогла. Они также работают над платформой краудфандинга, которая собирала деньги от лиц, которые могли бы получить прибыль, если претензии будут успешными. Партнерами проекта является ряд других юридических фирм, а также медиа-расследователь Bellingcat.

По словам Джейсона МакКью, партнера-основателя лондонской компании McCue Jury&Partners, группа уже определила активы на сумму 200 миллиардов долларов. Пока юристы ищут финансирование для открытия исков против россиян, попавших под санкции в Великобритании, от имени 50 000 украинских беженцев.

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