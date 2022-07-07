Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"За последние одну-полторы недели мы имеем около 15 складов с боеприпасами или баз противника, которые уничтожены в глубине его обороны. Это как раз является свидетельством того, что те образцы оружия, которые поступают медленно, как нам кажется, дают заметный результат", – отметил Згурец.

Аналитик подчеркнул, что составляющей тактики Вооруженных сил Украины в войне с Россией является использование современных образцов оружия для нанесения точечных ударов.

"Даже гаубицы, ранее поступившие, позволили сдержать наступление россиян на Донбассе, нанести оккупантам существенные потери. Как показывает ситуация по Мелитополю , Снежному и Донецку, где начинают палаты российские склады , на данном этапе составляющей тактики ВСУ есть эффективное использование новых , - заметил Сергей Згурец.

1 июля на южном фронте ВСУ уничтожили три состава российских боеприпасов.

4 июля стало известно, что наши вооруженные силы уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном.

5 июля стало известно, что в оккупированном россиянами Донецке раздавались взрывы и горел склад боеприпасов .

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