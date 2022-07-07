Западное оружие успешно работает в Украине: военные склады в тылу врага пылают, - Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что западное оружие работает в Украине успешно, ведь в последнее время в тылу врага очень активно горят военные склады
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"За последние одну-полторы недели мы имеем около 15 складов с боеприпасами или баз противника, которые уничтожены в глубине его обороны. Это как раз является свидетельством того, что те образцы оружия, которые поступают медленно, как нам кажется, дают заметный результат", – отметил Згурец.
Аналитик подчеркнул, что составляющей тактики Вооруженных сил Украины в войне с Россией является использование современных образцов оружия для нанесения точечных ударов.
"Даже гаубицы, ранее поступившие, позволили сдержать наступление россиян на Донбассе, нанести оккупантам существенные потери. Как показывает ситуация по Мелитополю , Снежному и Донецку, где начинают палаты российские склады , на данном этапе составляющей тактики ВСУ есть эффективное использование новых , - заметил Сергей Згурец.
- 1 июля на южном фронте ВСУ уничтожили три состава российских боеприпасов.
- 4 июля стало известно, что наши вооруженные силы уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном.
- 5 июля стало известно, что в оккупированном россиянами Донецке раздавались взрывы и горел склад боеприпасов .
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