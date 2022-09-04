"Западное оружие не помогает Украине", "контрнаступление ВСУ потерпело поражение": Центр при СНБО назвал фейки РФ за неделю
На этой неделе РФ врала, что оружие Запада не помогает ВСУ и они несут значительные потери, а Украина угрожает ядерной катастрофой
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.
Российские пропагандисты заявляли, что Украина якобы не может победить РФ на поле боя и прибегает к провокациям и террору. По их словам, "обстреливая ЗАЭС, Украина пытается шантажировать мир ядерной катастрофой и постоянно удерживать высокий градус напряженности".
Еще одним фейком РФ является то, что для демонстрации эффективной поддержки со стороны Запада украинцы якобы сымитировали большое контрнаступление и совершили несколько фейковых ударов на Юге, однако понесли значительные потери в технике и личном составе.
Также оккупанты врали, что западное оружие не сыграло важной роли в войне, а Запад сокращает поставки вооружения Украине, ограничивают другие виды помощи в надежде на снижение цен на российские энергоресурсы.
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