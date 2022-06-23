Западное оружие начинает изменять ситуацию у побережья Украины, - The New York Times
Штурм острова Змеиного свидетельствует, что защитники Украины используют мощное западное противокорабельное оружие.
Об этом пишет The New York Times.
21 июня оперативное командование "Юг" заявило, что использует "разные силы и методы уничтожения" для нападения на российскую инфраструктуру на острове Змеиный. Остров, расположенный к югу от Одессы, критически важен для контроля над Черным морем. В среду утром 22 июня военные заявили, что уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, радар и транспортные средства на острове.
Министерство обороны России заявило, что сорвало атаку, которая, по их данным, включала 15 беспилотников и ракет большой дальности. Также они сообщили, что Украина планировала взорвать солдат на остров.
"Неудачный огневой обстрел заставил противника отказаться от высадки на Змеиный остров", – заявили российские военные.
Россияне заявили, что позже украинцы применили противокорабельные ракеты большой дальности и беспилотники для нападения на объекты российской газовой инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
Издание сообщает, что подробности битвы не удалось сразу проверить. Украинские чиновники сообщили, что Москва превращает свои буровые платформы в военные объекты, устанавливая на них высокотехнологичные системы наблюдения и связи.
- 21 июня Подразделения ВСУ на Юге нанесли существенные потери оккупантам, в частности в результате удара по острову Змеиному.
- 22 июня начальник Главного управления разведки сказал , что операция на Змеином будет продолжаться до освобождения острова.
- В этот же день ВСУ попал в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс на острове.
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