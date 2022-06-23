Западное оружие начинает изменять ситуацию у побережья Украины, - The New York Times

Об этом пишет The New York Times.

21 июня оперативное командование "Юг" заявило, что использует "разные силы и методы уничтожения" для нападения на российскую инфраструктуру на острове Змеиный. Остров, расположенный к югу от Одессы, критически важен для контроля над Черным морем. В среду утром 22 июня военные заявили, что уничтожили российскую систему противовоздушной обороны, радар и транспортные средства на острове.

Министерство обороны России заявило, что сорвало атаку, которая, по их данным, включала 15 беспилотников и ракет большой дальности. Также они сообщили, что Украина планировала взорвать солдат на остров.

"Неудачный огневой обстрел заставил противника отказаться от высадки на Змеиный остров", – заявили российские военные.

Россияне заявили, что позже украинцы применили противокорабельные ракеты большой дальности и беспилотники для нападения на объекты российской газовой инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.

Издание сообщает, что подробности битвы не удалось сразу проверить. Украинские чиновники сообщили, что Москва превращает свои буровые платформы в военные объекты, устанавливая на них высокотехнологичные системы наблюдения и связи.

21 июня Подразделения ВСУ на Юге нанесли существенные потери оккупантам, в частности в результате удара по острову Змеиному.

22 июня начальник Главного управления разведки сказал , что операция на Змеином будет продолжаться до освобождения острова.

В этот же день ВСУ попал в еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс на острове.

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