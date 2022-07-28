Западное оружие и технику переправляет в Украину специальную военную ячейку, - NYT

Об этом пишет The New York Times.

Издание сообщает, что поставками оружия занимаются военные специалисты по материально-техническому обеспечению, которые размещены в штаб-квартире Европейского командования США в Германии. Журналисты отмечают, что эта группировка играет ключевую роль в обеспечении вооружения и оснащения украинских военных. Офицеры получают поставки из более чем 40 стран, а затем организуют перевозку грузов воздухом, землей или морем к границе Украины. Всё занимает около 72 часов.

"Поток был непрерывным", - сказал контрадмирал Р. Дюк Хайнц, главный логистик Европейского командования.

The New York Times пишет, что пятимесячная война, вероятно, приближается к новой фазе — когда Украина закладывает основу для большого наступления на Юге, а украинские политические лидеры и командиры давят на Соединенные Штаты и их других союзников, чтобы они ускорили и расширили поток оружия. боеприпасов.

Адмирал Гайнц сказал, что ячейка пытается быстрее удовлетворить требования Украины по увеличению количества вооружения.

По данным чиновников США и Запада, почти за пять месяцев центр передал более 78 тысяч тонн оружия, боеприпасов и оборудования на сумму более 10 миллиардов долларов.

Издание сообщает, что многие страны Балтии и Восточной Европы передали оружие и боеприпасы советских образцов, которыми украинские военные уже давно пользуются. Но учитывая интенсивные бои, эти запасы иссякают, если еще не исчерпаны. По словам адмирала Гайнца, одна европейская фабрика производит некоторые боеприпасы советских стандартов, включая гаубические снаряды, и она работает круглосуточно. Дефицит заставил Украину начать переход на оружие и боеприпасы западного образца, которых больше.

По словам военных, центр также организует обучение украинских солдат. Соединенные Штаты подготовили около 1500 украинских военных, преимущественно в Германии. Также группа недавно прибыла в Британию для участия в новой программе, которая, по словам официальных лиц, научит 10 000 украинских новобранцев владению оружием, тактике патрулирования, первой помощи и другим навыкам.

26 июля Министерство обороны США объявило , что в новый пакет помощи Украины вошли четыре реактивных системы залпового огня HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost.

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