Западная разведка заявила о кибератаке поддерживаемых Китаем хакеров на критическую инфраструктуру США
Хакерская группа Volt Typhoon, спонсируемая Китаем, осуществила кибератаку на американскую критическую инфраструктуру в Гуаме
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западные спецслужбы и Microsoft.
Атака была направлена на американскую островную территорию Гуам, где расположены стратегически важные американские военные базы, сообщает Microsoft в отчете, добавляя, что смягчить эту атаку может быть сложно.
Кибератака осуществлена в частности на телекоммуникации и транспортные узлы.
Пока неизвестно, сколько организаций пострадало, но Агентство национальной безопасности США сообщило, что работает с партнерами, включая Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию, а также Федеральным бюро расследований США для выявления нарушений.
Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия в свою очередь предупредили, что они также могут стать мишенью хакеров.
Аналитики Microsoft с "умеренной уверенностью" говорят, что группа Volt Typhoon "направлена на развитие возможностей, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время грядущих кризисов".
"Это означает, что они готовятся к такой возможности", - заметил Джон Хултквист, возглавляющий анализ угроз в Mandiant Intelligence Google.
Активность Китая уникальна и вызывает беспокойство также потому, что аналитики еще не имеют достаточного представления о том, на что эта группа может быть способна, добавил он.
Хотя Китай и Соединенные Штаты регулярно шпионят один за другим, аналитики считают хакерскую группу одной из самых известных китайских кибершпионских кампаний против американской критической инфраструктуры.
- В конце апреля хакеры атаковали госорганы Украины.
- Перед саммитом Совета Европы были зафиксированы попытки кибератак на инфраструктуру Исландии.
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