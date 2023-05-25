Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западные спецслужбы и Microsoft.

Атака была направлена на американскую островную территорию Гуам, где расположены стратегически важные американские военные базы, сообщает Microsoft в отчете, добавляя, что смягчить эту атаку может быть сложно.

Кибератака осуществлена в частности на телекоммуникации и транспортные узлы.

Пока неизвестно, сколько организаций пострадало, но Агентство национальной безопасности США сообщило, что работает с партнерами, включая Канаду, Новую Зеландию, Австралию и Великобританию, а также Федеральным бюро расследований США для выявления нарушений.

Канада, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия в свою очередь предупредили, что они также могут стать мишенью хакеров.

Аналитики Microsoft с "умеренной уверенностью" говорят, что группа Volt Typhoon "направлена на развитие возможностей, которые могут нарушить критическую коммуникационную инфраструктуру между Соединенными Штатами и регионом Азии во время грядущих кризисов".

"Это означает, что они готовятся к такой возможности", - заметил Джон Хултквист, возглавляющий анализ угроз в Mandiant Intelligence Google.

Активность Китая уникальна и вызывает беспокойство также потому, что аналитики еще не имеют достаточного представления о том, на что эта группа может быть способна, добавил он.

Хотя Китай и Соединенные Штаты регулярно шпионят один за другим, аналитики считают хакерскую группу одной из самых известных китайских кибершпионских кампаний против американской критической инфраструктуры.