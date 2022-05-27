Западная Европа паразитирует под зонтиком безопасности США и Великобритании, - политический аналитик Цыбулько

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Эксперт отметил, что регламенты в расширении членства в ЕС и НАТО дают основания для создания ситуативных союзов, в которые могут объединяться отдельные страны с целью координации своих усилий. Или создавать союзы в рамках НАТО, не противоречащие стратегиям Альянса или Евросоюза.



"Идея консолидации стран, имеющих российское пограничье, имеет общий знаменатель. Во-первых, народы с общими границами с РФ готовы с оружием в руках защищать свои страны, в то же время только 18% немцев готовы защищать с оружием в руках Германию. То есть у нас есть история , когда финны, поляки, балтийцы и украинцы готовы защищать свои страны, в то время как Западная Европа просто паразитирует под зонтиком безопасности США и Великобритании", – отметил аналитик.



Также Владимир Цыбулько отметил, что Западная Европа может оказаться в рамках своего бюргерского проекта, где чиновники будут соперничать в написании законов. А силовой компонент и политику новых "европейских тигров" будут формировать Великобритания, Финляндия, Украина, Турция, Польша, страны Балтии, у которых очень много общих знаменателей для формирования такого союза.



"Лидерство Великобритании даст Украине быстрые эффекты: первое, Британия - член Совбеза ООН, второе - Британия является ядерной страной, третье - дает возможность Украине иметь союз с Британией по своему финансовому, промышленному, технологическому потенциалу" - подчеркнул политический эксперт.

Великобритания предоставит дополнительный пакет военной помощи размером в 1,3 миллиарда фунтов.

Великобритания совместно с США ищут альтернативу GPS на случай атаки РФ на спутники

Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи