Об этом ЦПИ сообщает в телеграмме.

Отмечается, что спикер МИД РФ Мария Захарова сделала манипулятивное заявление относительно скандальных отчетов Amnesty International и приравняла политику Запада к диктатурной.

"Независимые эксперты проанализируют отчет Amnesty International, обвинившей ВСУ в размещении вооружения в жилых кварталах, потому что результат должен быть другим… если сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит – не стреляет. Антинаучный подход и его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру", - пишет пропагандистка.

Кроме того, коллаборант Кирилл Стремоусов, которому оккупанты вручили должность "руководителя" временно оккупированных территорий Херсонской области, попытался дискредитировать заявления украинской власти.

"Сообщения Киева о контрнаступлениях на Херсон являются такими же пустыми, как обещания последних лет об освобождении Донбасса и Крыма", - сказал Стремоусов

Также российские медиа со ссылкой на журналиста Джона Марка Дугана написали, что американские военные, воюющие на стороне Украины, якобы сомневаются в своих действиях.

"У воюющих за Украину американских военных появились сомнения. В корпусе американской морской пехоты образовались пророссийские настроения: часть солдат считают политику США в Украине преступной", - пишут прокремлевские СМИ.