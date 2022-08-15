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"Западная диктатура" и "пророссийские настроения у американских военных": РФ распространила новые фейки

15 августа, 2022 понедельник
09:14
Общество

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о ряде новых фейков и фиктивных новостей, распространенных российскими пропагандистами за последнее время

Об этом ЦПИ сообщает в телеграмме.

Отмечается, что спикер МИД РФ Мария Захарова сделала манипулятивное заявление относительно скандальных отчетов Amnesty International и приравняла политику Запада к диктатурной.

"Независимые эксперты проанализируют отчет Amnesty International, обвинившей ВСУ в размещении вооружения в жилых кварталах, потому что результат должен быть другим… если сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит – не стреляет. Антинаучный подход и его наличие определяет нынешнюю западную систему как диктатуру", - пишет пропагандистка.

Кроме того, коллаборант Кирилл Стремоусов, которому оккупанты вручили должность "руководителя" временно оккупированных территорий Херсонской области, попытался дискредитировать заявления украинской власти.

"Сообщения Киева о контрнаступлениях на Херсон являются такими же пустыми, как обещания последних лет об освобождении Донбасса и Крыма", - сказал Стремоусов

Также российские медиа со ссылкой на журналиста Джона Марка Дугана написали, что американские военные, воюющие на стороне Украины, якобы сомневаются в своих действиях.

"У воюющих за Украину американских военных появились сомнения. В корпусе американской морской пехоты образовались пророссийские настроения: часть солдат считают политику США в Украине преступной", - пишут прокремлевские СМИ.

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