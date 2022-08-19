Западная авиация для ВСУ кардинально изменит ситуацию на фронте, – главный редактор Defense Express Катков
Предоставление Украине западной боевой авиации позволит окончательно приземлить все самолеты россиян и наносить удары на глубине 300-500 км
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Получение западной авиации Украине меняет ситуацию на фронте просто кардинально и переворачивает все. Вооружение, которое мы получим, отвечает стандартам НАТО и приспособлено к концепции использования сил НАТО. А концепция заключается в том, что странам для успешных действий необходимо иметь преимущество в воздухе - уничтожить или сделать невозможным действия авиации противника", - отметил он.
По мнению Каткова, западная авиация способна нивелировать российские самолеты.
"При получении условных F-15, F-16, французских Rafale, шведских Gripen, имеющих на вооружении ракеты AIM-120 с дальностью полетов более чем в 100 км - это позволит окончательно приземлить всю авиацию противника и наносить удары на глубину хоть 300 км, хоть 500 км. Это авиация и это самая длинная рука, самое универсальное средство поражения. На мой взгляд, как только мы получим значительное количество истребителей, все в воздухе станет абсолютно наоборот", - подытожил эксперт.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное