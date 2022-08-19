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Главная война с Россией Западная авиация для ВСУ кардинально изменит ситуацию на фронте, – главный редактор Defense Express Катков
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Западная авиация для ВСУ кардинально изменит ситуацию на фронте, – главный редактор Defense Express Катков

19 августа, 2022 пятница
20:30
война с Россией

Предоставление Украине западной боевой авиации позволит окончательно приземлить все самолеты россиян и наносить удары на глубине 300-500 км

Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Получение западной авиации Украине меняет ситуацию на фронте просто кардинально и переворачивает все. Вооружение, которое мы получим, отвечает стандартам НАТО и приспособлено к концепции использования сил НАТО. А концепция заключается в том, что странам для успешных действий необходимо иметь преимущество в воздухе - уничтожить или сделать невозможным действия авиации противника", - отметил он.

По мнению Каткова, западная авиация способна нивелировать российские самолеты.

"При получении условных F-15, F-16, французских Rafale, шведских Gripen, имеющих на вооружении ракеты AIM-120 с дальностью полетов более чем в 100 км - это позволит окончательно приземлить всю авиацию противника и наносить удары на глубину хоть 300 км, хоть 500 км. Это авиация и это самая длинная рука, самое универсальное средство поражения. На мой взгляд, как только мы получим значительное количество истребителей, все в воздухе станет абсолютно наоборот", - подытожил эксперт.

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