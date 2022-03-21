Запад живет в иллюзии относительно "прекрасного российского народа", - Огрызко



Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



Несколько дней назад канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что это не российский народ ведет войну против Украины, а это Путин. Как будто Путин бомбит наши дома, захватывает гуманитарные конвои, убивает гражданское население и насилует украинских женщин. То есть, понимаете, что Запад продолжает жить в иллюзиях о "прекрасном российском народе" и плохом Путине, который удивительным образом этим народом 20 лет избирается президентом, - пояснил Огрызко



Огрызко подчеркнул, что 86% россиян поддерживают геноцид украинского народа, который совершил Путин. Огрызко заметил, что на Западе не хотят понимать причины всего происходящего в России.



Я не удивлюсь, если завтра Путина сменит другой, то Запад начнет договариваться с ним о дружбе и будут обещать вернуть все на свои места. Так же, как Ельцин в 1992 году обещал американским конгрессменам, и они аплодировали ему стоя. Тогда он обещал сделать Россию демократической и антикоммунистической. Ему тогда поверили. И Олаф Шольц один из первых будет договариваться с новым руководством России, - добавил Огрызко



Дипломат отметил, что ничего не изменится, поскольку проблема не в Путине, а в системе, в которой живет российский народ.



“Смена руководства в России ничего не изменит. Россиянам не нужна демократия. Для россиян самое главное быть агрессивным и "великим народом". Поэтому россияне должны быть наказаны за все преступления, которые они разрешают совершать и поддерживают эти ужасы. И только после этого процесса, может быть, повторят историю немецкого народа.” - добавил Огрызко.



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