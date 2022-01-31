Запад затыкает дыры в обороне Украины, которые допустили Зе-власть, - Черновол об угрозе вторжения РФ

Об этом она сказала в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



"У меня такое впечатление, что в вопросе защиты Украины Запад тянет Зеленского на поводке. Иногда это просто абсурдные вещи. Во времена предыдущей власти, граница с Беларусью была защищена лучше. Например, под Овручем стоял танковый батальон. Первое, что сделал первый руководитель Генштаба от Зеленского Хомчак – танковый батальон убрал", - заявила Черновол.



Она считает, что когда Путин начал размещать войска в Беларуси, Зеленский ничего не делал, пока Запад не начал писать.



"(Премьер Великобритании, - ред.) Джонсон говорил, что есть угроза Киеву. И только сейчас, в направлении белорусской границы над Киевом направлены подразделения вооруженные и ПТРК, и зенитно-ракетными комплексами. Дальше Запад сказал Зеленскому, что его оборонное ведомство закупает ракеты, но не закупало пусковые механизмы", - добавила экснардепка.



Она обратила внимание на действия западных партнёров.



"Что сделал Запад? Отгрузил свои ПТРК, гранатометы и "Стингеры". Запад затыкает дыры, созданные Зе-властю. Сейчас защита как-то налаживается плюс территориальная оборона плюс принято решение, что в бригадах создадут подразделения с противртанковым оружием. Все это сейчас идет, но я не знаю, чтобы мы делали бы, если бы не Запад", - подытожила Черновол.

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