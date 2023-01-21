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Главная война с Россией Запад выбрал тактику медленного обескровливания путинского режима, - немецкий социолог Эйдман
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Запад выбрал тактику медленного обескровливания путинского режима, - немецкий социолог Эйдман

21 января, 2023 суббота
15:50
война с Россией

Немецкий социолог Игорь Эйдман считает, что Запад избрал тактику медленного свержения путинского режима, чтобы не спровоцировать ядерную войну

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Я не сомневаюсь, что западные лидеры хотели бы, чтобы Украина получила возможность обстреливать территорию РФ. Поскольку на Западе опасаются эскалации этой войны и применения ядерного оружия России. Их стратегия заключается в том, чтобы давить на путинский режим постепенно, чтобы Путин не успел что-либо сделать. Они действуют так, чтобы Путин всегда считал, что у него есть выход из ситуации", - пояснил Эйдман.

Социолог подчеркнул, что западные лидеры не хотят резко действовать против путинского режима, чтобы не спровоцировать Путина на использование ядерного оружия.

"Западные лидеры избрали тактику медленного уничтожения Путина. По их замыслу Путин всегда должен считать, что он все еще может выиграть войну конвенционными способами. Поскольку в тот момент, когда он почувствует, что ему конец, он будет способен на страшные вещи. числе и на использование ядерного оружия. Поэтому я считаю, что такая тактика Запада будет реализована", - добавил он.

  • Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, несмотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники. Впоследствии сообщалось, что правительство ФРГ не отрицает, чтобы Варшава направила Leopard Украине.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры по передаче Украине танков Leopard.
  • По информации FAZ, Чехия и Словакия должны были получить от Германии танки Leopard 2, однако на встрече в Рамштайне могли предложить доставить технику в Украину.
  • 20 января в Германии, на американской авиабазе "Рамштайн", началась восьмая встреча Контактной группы по обороне Украины. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что "это решающий момент для Украины и всего мира". Впрочем, во время нее не согласовали поставки Украине танков Leopard.

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