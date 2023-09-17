Понятно, что в случае Украины они имеют дело "не со своей войной", а потому сколько бы ни декларировали безграничность поддержки, но все равно держат в уме собственные экономические интересы и риски для собственного производства.

Но если завтра что-то коснется непосредственно их, они тоже будут смотреть на массовый ввоз собственных компонентов в враждебные страны, чтобы там могли производить оружие, которое можно будет направить против государств, где производятся эти составляющие?

Пожалуй, на Западе очень долго жили представлениями о санкциях времен Холодной войны, когда были только "первый" и "второй" мир, а все остальное особенно ни на что не влияло. Но сейчас ситуация другая, и Россия продемонстрировала, что можно сберечь свой экспорт нефти и газа как таковой. Да, зарабатывать меньше, но зарабатывать и вести войну. Можно покупать подсанкционные товары. Если "очень нужно". По завышенной цене. Через десятые руки – но можно.

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Санкции — больше не магическая пуля Запада. По крайней мере, это понимают те, на кого они могут быть направлены. Тем более что их внедрение всегда затягивается и блокируется. Их выполнение усложняется многочисленными обходными путями. Короче говоря, любая автократия, которая может довольно легко пренебрегать интересами собственной экономики и состояниями граждан, может существовать под санкциями долго.

Можно ли с этим что-то делать? Можно, но здесь нужна политическая воля. А его в случае антироссийских санкций явно не хватает.

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Запад избрал стратегию "максимально комфортной" борьбы с Россией. Главное – не лишить себя комфорта. И не подвергнуть сомнению "единство" Запада. Поэтому любое решение, ставящее под сомнение комфорт или "единство", блокируется или откладывается. А нужно быть решительными. В преследовании за обход санкций. В привлечении явно преступных структур типа "Росатома". Ну и главное — ни при каких обстоятельствах не идти на уступки по отношению к агрессору без изменения его поведения. К сожалению, с последним тоже есть большие проблемы.

Одним словом, мы доходим до предела, когда пора определяться. Противостояние России — это серьезно или поговорить. Если серьезно, то надо работать, если поговорить… Тем хуже всем. Половинчатая, непоследовательная политика пока лишь способствовала усилению автократических тенденций режима Путина, у которого все еще достаточно ресурсов для войны и угроз.

Значит, нужно что-то с этим делать, потому что завтра санкции как инструмент влияния могут существенно потерять в содержании и эффективности. Не только в отношении одного государства-бензоколонки.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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