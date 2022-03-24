Запад выбирается из теплой ванны: Россия – бензоколонка и обезьяна с гранатой. НАТО должно поставить Путина на место, - Климкин

Дипломат рассказал об этом в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Запад начинает постепенно выбираться из теплой ванны. Американцы уже выбрались, европейцы начали все-таки вытаскивать себя за волосы. Они прекрасно понимают, что Россия сейчас - с одной стороны бензоколонка, которая продает нефть и газ, от которой они зависят, а с другой - обезьяна с гранатой, которая начинает пугать даже тех, кто пытался занимать "осторожную" позицию в Европе.Что сегодня обсуждается на экстренном саммите НАТО? Во-первых, новая стратегия, которую Альянс может и должен выработать, в какие моменты готов перейти границу и вступить в открытый конфликт с этой обезьяной с гранатой", - отметил Климкин.



Экс-министр иностранных дел также добавил, что на саммите НАТО обсуждаются действия в случае применения президентом России Путиным оружия массового поражения.



"Я считаю, что НАТО должно четко сказать Путину: "В случае применения оружия массового поражения, 5 статья Договора об альянсе (принцип коллективной обороны, - ред.) должна работать для всех, против кого оно применено. Если в Украине - соответственно для Украины. И мы тогда полностью на стороне Украины, военным путем, в том числе", - заметил Павел Климкин.



По мнению дипломата, если это сложно с политической и военной точки зрения и НАТО боится прямого ядерного конфликта с РФ, а потому не может закрыть все небо над Украиной, то пусть Альянс закроет хотя бы гуманитарные районы и коридоры.

Напомним, Вашингтон работает над планом действий в случае, если Владимир Путин, разочарованный отсутствием прогресса в Украине, решит использовать химическое, биологическое или ядерное оружие.

Президент Владимир Зеленский призвал страны-участницы Североатлантического альянса не говорить украинской армии о стандартах НАТО и напомнил альянсу, какая помощь нужна Украине, чтобы победить в войне .