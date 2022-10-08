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"Запад все извращает": Лавров сменил риторику после ядерного шантажа в ООН

8 октября, 2022 суббота
14:07
война с Россией Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после угроз оружием массового уничтожения на Генассамблее ООН заявил, что война между ядерными государствами недопустима

Об этом сообщают российские СМИ.

На вопрос, готова ли Россия использовать против Украины ядерное оружие, он ответил, что его использование строго регламентировано военной доктриной РФ, а Москва якобы никому им не угрожает.

"Запад все извращает, пытается выставить все так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения в Украине. Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сценариев, определенных в военной доктрине РФ и основах государственной политики в области ядерного сдерживания . Это, как мы говорим, открытые документы. Каждый может их почитать", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января 2022 года.

"В ней был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. Согласно этому документу, одобренному на самом высоком уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, имеющими ядерное оружие", - отметил Лавров.

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Мир
Россия
ООН
ядерное оружие
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