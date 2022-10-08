Об этом сообщают российские СМИ.

На вопрос, готова ли Россия использовать против Украины ядерное оружие, он ответил, что его использование строго регламентировано военной доктриной РФ, а Москва якобы никому им не угрожает.

"Запад все извращает, пытается выставить все так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения в Украине. Гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сценариев, определенных в военной доктрине РФ и основах государственной политики в области ядерного сдерживания . Это, как мы говорим, открытые документы. Каждый может их почитать", - сказал Лавров.

Он добавил, что Россия сохраняет приверженность заявлению лидеров стран пяти государств, обладающих ядерным оружием, от 3 января 2022 года.

"В ней был подтвержден постулат о недопустимости ядерной войны. Согласно этому документу, одобренному на самом высоком уровне, необходимо предотвратить любой вооруженный конфликт между странами, имеющими ядерное оружие", - отметил Лавров.

25 сентября Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ

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