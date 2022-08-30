Запад все еще хочет остановить Россию, но не победы Украины, - дипломат Чалый
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый рассказал, что западные страны до сих пор хотят лишь остановить страну-агрессора Россию, однако они до сих пор не готовы к победе Украины
Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Окончательного изменения отношения стран Запада, особенно Европы, не произошло. Сейчас все помогают нам так, чтобы Россия не победила, не могла продвигаться, чтобы мы сдерживали страну-агрессора. А так, чтобы мы победили и быстро - такой массированной поддержки нет", – отметил Чалый.
Дипломат добавил, что подобная риторика была полгода назад, когда речь шла о передаче Украине самолетов.
"Мы говорили о самолетах еще полгода назад. Нам отвечали, что это долго, что самолеты могут что-то спровоцировать. Сейчас самолеты уже ничего не спровоцируют. И это долго – полгода – достаточно, чтобы подготовить пилотов, подготовить техников и так далее. А сейчас мы начинаем говорить, что когда-то там что-то будет. Так почему это не сразу?" – заметил Валерий Чалый.
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