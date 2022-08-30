Дипломат поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Окончательного изменения отношения стран Запада, особенно Европы, не произошло. Сейчас все помогают нам так, чтобы Россия не победила, не могла продвигаться, чтобы мы сдерживали страну-агрессора. А так, чтобы мы победили и быстро - такой массированной поддержки нет", – отметил Чалый.

Дипломат добавил, что подобная риторика была полгода назад, когда речь шла о передаче Украине самолетов.

"Мы говорили о самолетах еще полгода назад. Нам отвечали, что это долго, что самолеты могут что-то спровоцировать. Сейчас самолеты уже ничего не спровоцируют. И это долго – полгода – достаточно, чтобы подготовить пилотов, подготовить техников и так далее. А сейчас мы начинаем говорить, что когда-то там что-то будет. Так почему это не сразу?" – заметил Валерий Чалый.

26 августа стало известно, что Соединенные Штаты Америки выделили 400 млн долларов на пополнение запасов HIMARS.

29 августа в эфире Еспресо эксперт-международник Илия Куса заявил, что руководящие элиты Западных стран будут учитывать интересы и настроения своего электората, поэтому есть риски уменьшения военной помощи Украине.

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